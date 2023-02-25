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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - РКС Ваалвейк
Херенвен - РКС Ваалвейк: обзор матча 25 февраля 2023
Херенвен
25.02.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 4
Завершен
РКС Ваалвейк
35'
С. ван Хойдонк
61'
Ф. Джозефзун
75'
Ю. Леливелд
77'
Я. Укили
90+4'
Ф. Джозефзун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - РКС Ваалвейк
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
С. Бакари
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Ольссон
83'
83'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Крамер
83'
Замена
С. Бакари
️️️️
М. Сентьенс
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
Ч. Наннели
81'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
81'
77'
ГОЛ! 1:3!
Я. Укили
Пас отдал
М. Сентьенс
75'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Леливелд
Пас отдал
М. Сентьенс
72'
Желтая карточка
Ф. Джозефзун
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
Р. Аль-Хадж
70'
Замена
А. Колассен
️️️️
О. Сахрауи
70'
68'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Желтая карточка
Д. Брума
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
М. Сентьенс
Желтая карточка
С. Ольссон
57'
46'
Замена
Я. Укили
️️️️
И. Бель Хассани
46'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Д. ван ден Бейс
46'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Т. Лутонда
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
3-3-3-2
25
Брума
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
22
Аль-Хадж
10
Ольссон
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
17
ван Хойдонк
1
3-2-4-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
29
Крамер
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
22
Аль-Хадж
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
22
Аль-Хадж
7
Наннели
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
7
Наннели
11
Сахрауи
25
Колассен
25
Колассен
11
Сахрауи
10
Ольссон
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
10
Ольссон
33
ван ден Бейс
15
Ваутерс
15
Ваутерс
33
ван ден Бейс
20
Сентьенс
2
Бакари
2
Бакари
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
5
Укили
5
Укили
11
Бель Хассани
5
Лутонда
8
Джозефзун
8
Джозефзун
5
Лутонда
29
Крамер
24
Лобете
24
Лобете
29
Крамер
Остались в запасе
Херенвен
РКС Ваалвейк
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Херенвен - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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