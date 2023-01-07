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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Херенвен
РКС Ваалвейк - Херенвен: обзор матча 07 января 2023
РКС Ваалвейк
07.01.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Херенвен
88'
Замена
️️️️
С. Ольссон
88'
Замена
J. van Aken
️️️️
S. van Beek
88'
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
Р. Куйперс
️️️️
П. Клемент
87'
Замена
К. Фелида
️️️️
Я. Укили
87'
Замена
С. Августинс
️️️️
М. Сентьенс
79'
Замена
З. Баккали
️️️️
М. Бирет
70'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
69'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
40'
26'
Желтая карточка
Т. Хайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Крис Локеса
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
4
Joost van Aken
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-3-3
1
Вессен
5
Лутонда
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Леливелд
20
Сентьенс
6
Анита
5
Укили
25
Ньюпорт
24
Клемент
14
Бирет
2-4-1-3
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
8
Тахири
22
Аль-Хадж
19
Хайе
10
Ольссон
27
Келерт
9
Сарр
17
ван Хойдонк
22
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
5
Укили
6
Фелида
6
Фелида
5
Укили
14
Бирет
11
Баккали
11
Баккали
14
Бирет
24
Клемент
17
Куйперс
17
Куйперс
24
Клемент
20
Сентьенс
26
Августинс
26
Августинс
20
Сентьенс
17
ван Хойдонк
7
Халилович
7
Халилович
17
ван Хойдонк
22
4
4
22
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Херенвен
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Крис Локеса
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Крис Локеса
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча РКС Ваалвейк - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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