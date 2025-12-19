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Нидерланды. Эредивизие
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Херенвен
Новости
€ 38 млн
Херенвен - новости команды
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Абе Ленстра
Сайт:
http://www.sc-heerenveen.nl/
Тренер:
Хенк Брюгге
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Херенвен» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Виллем II» – «Херенвен»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«НЕК» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.95
21 марта
«Херенвен» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.7
13 марта
«Эксельсиор» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.63
6 марта
«Херенвен» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
27 февраля
«ПСВ» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.92
20 февраля
«Херенвен» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.58
14 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.52
10 февраля
«Твенте» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 07 февраля с коэффициентом 1.75
6 февраля
«Херенвен» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.78
10 января
«Хераклес» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.19 09:46
«Фортуна Ситтард» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.11.07 11:31
«Аякс» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.31 10:59
«Телстар» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 3.60
2025.10.18 10:10
Фото
Мелехин получил удар шипами в ухо – иранца за это не удалили
2025.10.10 23:24
6
«Утрехт» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 8.00
2025.09.28 09:01
«Херенвен» – НЕК: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 12.00
2025.09.20 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Херенвен» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:09
Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: Эредивизи,14 мая 2025
2025.05.13 11:43
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
«Херенвен» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 11:21
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси
2025.02.23 13:47
Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов
2025.02.21 08:30
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Команда ван Перси пропустила в Эредивизие, когда у соперника на поле было 12 игроков
2025.02.02 10:45
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ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
2025.01.27 15:24
1
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У игрока «Херенвена» едва не выпал глаз во время высмаркивания
2025.01.18 23:51
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Эредивизие. «Херенвен» ван Перси сенсационно победил лидирующий ПСВ (1:0)
2024.12.15 11:52
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