Утрехт - Херенвен
28 сент. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 7 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре Эредивизии встречаются «Утрехт» и «Херенвен». Игра состоится в Утрехте, начало – в 15:30 (мск).
«Утрехт»
Команда Рона Янса располагается на 9-й позиции в Эредивизии, набрав 9 очков. «Утрехт» добыл 3 победы и потерпели 3 поражения, разница мячей 11:5.
Последние результаты «Утрехта»:
- 25.09.25 «Утрехт» – «Лион» – 0:1 Лига Европы;
- 20.09.25 «Фортуна» – «Утрехт» – 1:0 Эредивизия;
- 14.09.25 «Утрехт» – «Гронинген» – 0:1 Эредивизия.
«Херенвен»
«Херенвен» набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Робина Велдмана добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 8:10.
Предыдущие результаты «Херенвена» в Эредивизии:
- 21.09.25 «Херенвен» – «Неймеген» – 3:2;
- 13.09.25 «Фейеноорд» – «Херенвен» – 1:0;
- 30.08.25 «Херенвен» – «Гоу Эхед Иглс» – 2:2.
Очные встречи в Высшей лиге
- 30.03.25 «Утрехт» – «Херенвен» – 2:0;
- 17.08.24 «Херенвен» – «Утрехт» – 1:1;
- 07.04.24 «Херенвен» – «Утрехт» – 2:3;
- 20.08.23 «Утрехт» – «Херенвен» – 0:2;
- 04.02.23 «Утрехт» – «Херенвен» – 1:0.
Прогноз на матч «Утрехт» – «Херенвен»
У «Утрехта» всего 3 дня на подготовку к игре чемпионата после Лиги Европы. Усталость хозяев сыграет на руку гостям. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 8.00.
