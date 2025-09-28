В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре Эредивизии встречаются «Утрехт» и «Херенвен». Игра состоится в Утрехте, начало – в 15:30 (мск).

«Утрехт»

Команда Рона Янса располагается на 9-й позиции в Эредивизии, набрав 9 очков. «Утрехт» добыл 3 победы и потерпели 3 поражения, разница мячей 11:5.

Последние результаты «Утрехта»:

25.09.25 «Утрехт» – «Лион» – 0:1 Лига Европы;

20.09.25 «Фортуна» – «Утрехт» – 1:0 Эредивизия;

14.09.25 «Утрехт» – «Гронинген» – 0:1 Эредивизия.

«Херенвен»

«Херенвен» набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Робина Велдмана добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 8:10.

Предыдущие результаты «Херенвена» в Эредивизии:

21.09.25 «Херенвен» – «Неймеген» – 3:2;

13.09.25 «Фейеноорд» – «Херенвен» – 1:0;

30.08.25 «Херенвен» – «Гоу Эхед Иглс» – 2:2.

Очные встречи в Высшей лиге

30.03.25 «Утрехт» – «Херенвен» – 2:0;

17.08.24 «Херенвен» – «Утрехт» – 1:1;

07.04.24 «Херенвен» – «Утрехт» – 2:3;

20.08.23 «Утрехт» – «Херенвен» – 0:2;

04.02.23 «Утрехт» – «Херенвен» – 1:0.

Прогноз на матч «Утрехт» – «Херенвен»

У «Утрехта» всего 3 дня на подготовку к игре чемпионата после Лиги Европы. Усталость хозяев сыграет на руку гостям. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 8.00.