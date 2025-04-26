27 апреля на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местный «Херенвен» примет «НЕК». Обе команды стремятся заработать важные очки в борьбе за лучшие позиции в таблице, но их текущая форма говорит о разных уровнях готовности.

«Херенвен»

«Херенвен» в данный момент находится на 8-м месте в турнирной таблице с 37 очками. В последних играх команда демонстрирует стабильные результаты, выиграв 2 из 3 матчей, в том числе важную победу над «Алмере» со счeтом 2:1. В последних 5 играх команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за игру. Однако, оборона остаeтся уязвимой, поскольку «Херенвен» пропустил 8 голов в тех же матчах. Проблемы в защите могут сыграть против них в будущем, особенно если соперники будут активно атаковать.

Дома «Херенвен» не проигрывает в последних 6 матчах и будет стремиться продлить эту серию, учитывая, что на домашнем стадионе они чувствуют себя уверенно.

«НЕК»

«НЕК» занимает 12-е место в таблице с 33 очками, и команда переживает более сложный период. Они проиграли 2 из последних 3 матчей, а в их последних играх наблюдается нестабильность в обороне, так как в 5 последних матчах команда пропустила 9 голов. В то же время, атакующая линия продолжает работать: в тех же матчах «НЕК» забил 8 голов, что в среднем составляет 1.6 гола за игру.

«НЕК» не удается победить в последних 3 выездных матчах, и этот тренд может продолжиться в матче с «Херенвеном». Однако, они обладают потенциалом для создания проблем, если смогут воспользоваться ошибками в обороне хозяев.

Факты о командах

«Херенвен»

8-е место, 37 очков.

В последних 5 играх забивает 1.4 гола в среднем за игру.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

«НЕК»

12-е место, 33 очка.

В последних 5 играх забивает 1.6 гола в среднем за игру.

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру.

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.

Личные встречи 19% (4) 38% (8) 43% (9) 26 Забитых мячей 35 1.24 В среднем за матч 1.67 4:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 9 тур НЕК 3 : 0 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 25 тур НЕК 2 : 0 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 8 тур Херенвен 1 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 31 тур НЕК 2 : 3 Херенвен Голландия. Эредивизие, 5 тур Херенвен 0 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур Херенвен 0 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 12 тур НЕК 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 34 тур Херенвен 0 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 3 тур НЕК 2 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 24 тур Херенвен 1 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 6 тур НЕК 2 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 29 тур Херенвен 2 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 11 тур НЕК 2 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 27 тур НЕК 1 : 3 Херенвен Голландия. Эредивизие, 1 тур Херенвен 0 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 30 тур НЕК 2 : 4 Херенвен Голландия. Эредивизие, 1 тур Херенвен 2 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур Херенвен 0 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 4 тур НЕК 2 : 2 Херенвен Чемпионат Голландии, 28 тур Херенвен 4 : 1 НЕК Чемпионат Голландии, 2 тур НЕК 4 : 1 Херенвен

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму обеих команд, «Херенвен» выглядит явным фаворитом встречи. Они играют дома, где набрали отличные очки в последних матчах, и смогут использовать слабости обороны «НЕК». Тем не менее, «НЕК» также обладает атакующим потенциалом, чтобы забить хотя бы один гол.

Прогнозируем, что «Херенвен» победит, но «НЕК» сможет отличиться хотя бы раз.

Рекомендации для ставок: