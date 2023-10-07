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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - НЕК
Херенвен - НЕК: обзор матча 07 октября 2023
Херенвен
07.10.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
6'
П. Валемарк
45+2'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - НЕК
Замена
M. Witteveen
️️️️
С. Ольссон
90'
+2
88'
Замена
К. Сано
️️️️
С. Хансен
Замена
О. Бреуде
️️️️
Д. Халл
75'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
75'
75'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Л. Шоне
75'
Замена
М. Росс
️️️️
Ф. Сандлер
67'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
Р. Гонсалес
Замена
А. Тахири
️️️️
П. Валемарк
63'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Желтая карточка
М. Келерт
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Валемарк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
35
Luc Netten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Коки Огава
ЦФ
2-1-3-3-1
44
Нопперт
4
Бохневич
12
Халл
20
Броуверс
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
27
Келерт
11
Сахрауи
10
Валемарк
22
4-2-1-3
22
Руфс
28
ван Рой
17
Нуйтинк
24
Вердонк
3
Сандлер
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
12
Дост
10
Гонсалес
22
Хансен
12
Халл
45
Бреуде
45
Бреуде
12
Халл
10
Валемарк
8
Тахири
8
Тахири
10
Валемарк
10
Ольссон
25
25
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
3
Сандлер
2
Росс
2
Росс
3
Сандлер
20
Шоне
4
Худемакерс
4
Худемакерс
20
Шоне
22
Хансен
24
Сано
24
Сано
22
Хансен
10
Гонсалес
7
Ларсен
7
Ларсен
10
Гонсалес
Остались в запасе
Херенвен
НЕК
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Херенвен - НЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
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