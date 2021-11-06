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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Херенвен
НЕК - Херенвен: обзор матча 06 ноября 2021
НЕК
06.11.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
53'
А. Акман
72'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Херенвен
78'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
Замена
Д. Пропер
️️️️
Э. Баррето
76'
Замена
P. Ruiz
️️️️
А. Акман
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верман
66'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Мусаба
66'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Ф. Стеванович
Замена
М. Маттссон
️️️️
Э. Тавсан
66'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Акман
Пас отдал
Д. Бруйин
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
19
Pedro Ruiz
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-4-1-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
26
4
Маркес
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
20
Шоне
7
Тавсан
8
Баррето
14
Окита
19
Акман
3-1-5
10
Стеванович
25
Верман
24
Мадсен
49
Мусаба
24
Каиб
1
27
ван Эвейк
6
ван Оттеле
4
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
8
Баррето
6
Пропер
6
Пропер
8
Баррето
19
Акман
19
19
19
Акман
7
Тавсан
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Тавсан
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
10
Стеванович
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Стеванович
49
Мусаба
26
26
49
Мусаба
Остались в запасе
НЕК
Херенвен
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча НЕК - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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