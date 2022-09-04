Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - НЕК
Херенвен - НЕК: обзор матча 04 сентября 2022
Херенвен
04.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 0
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - НЕК
87'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
87'
84'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Дуэлунн
Желтая карточка
Т. Хайе
79'
76'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Д. Пропер
Замена
С. Ольссон
️️️️
С. ван Хойдонк
63'
Красная карточка
Т. Халилович
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
2-2-5
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
27
Келерт
19
Хайе
17
ван Хойдонк
8
Тахири
7
Халилович
9
Сарр
4
3-2-2-2-1
24
Силлессен
4
Маркес
4
Крамер
24
Вердонк
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
10
Дуэлунн
11
Димата
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
17
ван Хойдонк
10
Ольссон
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
6
Пропер
5
Бруйин
5
Бруйин
6
Пропер
10
Дуэлунн
43
Маркеш
43
Маркеш
10
Дуэлунн
Остались в запасе
Херенвен
НЕК
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Херенвен - НЕК
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
НЕК
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+