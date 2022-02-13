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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - НЕК
Херенвен - НЕК: обзор матча 13 февраля 2022
Херенвен
13.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
41'
Э. Тавсан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - НЕК
90'
+8
Желтая карточка
Л. Шоне
88'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
Желтая карточка
И. Дрешевич
82'
Желтая карточка
С. ван Хойдонк
77'
74'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Окита
73'
Желтая карточка
Б. ван Рой
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Н. Мадсен
67'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Р. Аль-Хадж
67'
61'
Замена
Д. Пропер
️️️️
Э. Баррето
60'
Замена
J. Vet
️️️️
М. Маттссон
Желтая карточка
Т. Хайе
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тавсан
Пас отдал
Д. Окита
Замена
А. Тахири
️️️️
С. Де Йонг
36'
8'
Желтая карточка
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Trustin van 't Loo
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
3-3-5
5
Дрешевич
5
27
ван Эвейк
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
24
Мадсен
4
9
Сарр
17
ван Хойдонк
19
Хайе
1
3-2-2-2-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
3
Гут
26
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
20
Шоне
8
Баррето
7
Тавсан
14
Окита
8
Маттссон
24
Мадсен
10
Стеванович
10
Стеванович
24
Мадсен
22
Аль-Хадж
49
Мусаба
49
Мусаба
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
8
Тахири
8
Тахири
6
Де Йонг
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
8
Маттссон
15
15
8
Маттссон
8
Баррето
6
Пропер
6
Пропер
8
Баррето
14
Окита
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
14
Окита
Остались в запасе
Херенвен
НЕК
22
Erwin Mulder
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Trustin van 't Loo
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
37
Trustin van 't Loo
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Херенвен - НЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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