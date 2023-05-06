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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Херенвен
НЕК - Херенвен: обзор матча 06 мая 2023
НЕК
06.05.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 3
Завершен
Херенвен
37'
М. Маттссон
61'
Л. Димата
27'
Т. Хайе
82'
С. ван Хойдонк
87'
А. Колассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Херенвен
90'
Замена
Д. Брума
️️️️
А. Тахири
87'
ГОЛ! 2:3!
А. Колассен
Пас отдал
А. Тахири
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
85'
84'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
82'
ГОЛ! 2:2!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
О. Сахрауи
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
76'
69'
Замена
А. Колассен
️️️️
П. ван Амерсфорт
69'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
С. Ольссон
ГОЛ! 2:1!
Л. Димата
Пас отдал
С. Эль-Каруани
61'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
У. Таннан
60'
41'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
ГОЛ! 1:1!
М. Маттссон
Пас отдал
И. Маркес
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайе
12'
Желтая карточка
С. ван Оттеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Херенвен
35
Jesper van der Mark
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
8
Маттссон
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
3-4-2-2
27
ван Эвейк
4
Бохневич
6
ван Оттеле
8
Тахири
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
27
Келерт
11
Сахрауи
17
ван Хойдонк
1
6
Таннан
5
Бруйин
5
Бруйин
6
Таннан
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
8
Тахири
25
Брума
25
Брума
8
Тахири
10
Ольссон
7
Наннели
7
Наннели
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
25
Колассен
25
Колассен
9
ван Амерсфорт
Остались в запасе
НЕК
Херенвен
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
35
Jesper van der Mark
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Остались в запасе
35
Jesper van der Mark
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча НЕК - Херенвен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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