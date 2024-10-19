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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Херенвен
НЕК - Херенвен: обзор матча 19 октября 2024
НЕК
19.10.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
3'
В. ван Крой
53'
Б. Нуйтинк
65'
В. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Херенвен
84'
Желтая карточка
А. Конде
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Сано
84'
79'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
Я. Тренсков
79'
Замена
С. Ольссон
️️️️
L. Smans
78'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Замена
К. Вердонк
️️️️
S. Ouaissa
73'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
В. ван Крой
73'
ГОЛ! 3:0!
В. ван Крой
Пас отдал
С. Хансен
65'
Замена
С. Хансен
️️️️
B. Önal
63'
59'
Замена
D. Al-Saed
️️️️
D. Rallis
ГОЛ! 2:0!
Б. Нуйтинк
Пас отдал
Т. Оувеян
53'
46'
Желтая карточка
D. Rallis
46'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
И. Себауи
ГОЛ! 1:0!
В. ван Крой
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
19
Başar Önal
ЦФ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Руфс
2
Оувеян
4
Маркес
17
Нуйтинк
18
Перейра
4
Худемакерс
24
Сано
32
ван Крой
9
Огава
25
19
2-1-4-1-2
44
Нопперт
27
Хопланд
4
Керстен
20
Броуверс
10
Себауи
14
6
Конде
45
Бреуде
27
Келерт
9
20
Тренсков
25
24
Вердонк
24
Вердонк
25
24
Сано
20
Шоне
20
Шоне
24
Сано
32
ван Крой
10
Гонсалес
10
Гонсалес
32
ван Крой
19
22
Хансен
22
Хансен
19
14
10
Ольссон
10
Ольссон
14
20
Тренсков
7
Наннели
7
Наннели
20
Тренсков
9
24
24
9
10
Себауи
98
Николаеску
98
Николаеску
10
Себауи
Остались в запасе
НЕК
Херенвен
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча НЕК - Херенвен
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
17
Офсайды
0
2
Количество передач
414
546
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.34
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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