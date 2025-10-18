19 октября 2025 года в 13:15 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. Скромный «Телстар» попробует дать бой завсегдатаю элитного голландского дивизиона – «Херенвену».

«Телстар»

В последних пяти матчах во всех соревнованиях «Телстар» одержал лишь одну победу, что лишь укрепляет статус команды как борца за выживание. Не лучшим образом «Телстар» выступает и перед своими фанами – в текущей кампании в активе малобюджетного коллектива лишь одна победа у себя дома.

Последние три игры:

АЗ – Телстар 2:1

Телстар – Гоу Эхед Иглс 4:2

Гронинген – Телстар 2:0

«Херенвен»

В последнем матче «Херенвен» уверенно победил «ПЕК Зволле» со счeтом 4:1, продемонстрировав атакующую мощь. Тренер Робин Вельдман привил команде позитивный настрой и тактическую гибкость, впрочем, есть нюансы. Если «Телстар» плох дома, то «Херенвен» еще хуже в гостях – ни одной победы на чужих стадионах.

Последние три игры:

Херенвен – Зволле 4:1

Херенвен – Эксельсиор 2:1

Утрехт – Херенвен 2:2

Очные встречи

Херенвен – Телстар 1:1

Телстар – Херенвен 0:4

Херенвен – Телстар 3:0

Прогноз на матч «Телстар» – «Херенвен»

«Херенвен» куда более опытная команда, однако у нее есть большие проблемы по части гостевых матчей, чем и может воспользоваться скромный «Телстар». Попробуем рискнуть и поставить на мировой исход в этом противостоянии.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.60. Прогноз на счет – 2:2.