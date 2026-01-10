11 января в рамках 18 тура Эредивизи «Херенвен» на своем поле примет «Фейеноорд». Хозяева уверенно проводят отрезок чемпионата и приблизились к верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают погоню за лидером, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Матч обещает быть открытым и результативным, учитывая текущую форму обеих команд.
«Херенвен»
Команда находится на подъеме и выиграла три последних матча во всех турнирах. В чемпионате «Херенвен» набрал 23 очка и занимает 9 место, демонстрируя яркую игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 10 мячей, а средний показатель результативности составляет 2.0 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 6 пропущенных голов за тот же период. В домашних встречах «Херенвен» активно прессингует и часто навязывает соперникам высокий темп, что особенно заметно в матчах против сильных команд.
«Фейеноорд»
Роттердамцы идут вторыми в таблице и сохраняют стабильность в наборе очков, однако их защитная линия вызывает вопросы. «Фейеноорд» пропускает в 13 матчах подряд, а в последних пяти играх допустил 11 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается высоким: 12 голов за пять встреч и в среднем 2.4 забито за игру. Команда регулярно забивает даже на выезде и отличается высокой интенсивностью в атакующих фазах.
Факты о командах
«Херенвен»
- Победы в 3 последних матчах
- В среднем 2.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
- Забивает в 3 матчах подряд
- 23 очка после 17 туров
«Фейеноорд»
- 2 место, 35 очков
- Пропускает в 13 матчах подряд
- В среднем 2.40 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»
С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов. Обе команды стабильно забивают, но испытывают сложности в обороне, что повышает вероятность результативного сценария.
Рекомендованные ставки:
- Тотал матча больше 3.0 – коэффициент 1.78
- Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85