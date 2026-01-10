Введите ваш ник на сайте
«Херенвен» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.78

10 января 2026 11:48
Херенвен - Фейеноорд
11 янв. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Тотал матча больше 3.0
Сделать ставку

11 января в рамках 18 тура Эредивизи «Херенвен» на своем поле примет «Фейеноорд». Хозяева уверенно проводят отрезок чемпионата и приблизились к верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают погоню за лидером, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Матч обещает быть открытым и результативным, учитывая текущую форму обеих команд.

«Херенвен»

Команда находится на подъеме и выиграла три последних матча во всех турнирах. В чемпионате «Херенвен» набрал 23 очка и занимает 9 место, демонстрируя яркую игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 10 мячей, а средний показатель результативности составляет 2.0 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 6 пропущенных голов за тот же период. В домашних встречах «Херенвен» активно прессингует и часто навязывает соперникам высокий темп, что особенно заметно в матчах против сильных команд.

«Фейеноорд»

Роттердамцы идут вторыми в таблице и сохраняют стабильность в наборе очков, однако их защитная линия вызывает вопросы. «Фейеноорд» пропускает в 13 матчах подряд, а в последних пяти играх допустил 11 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается высоким: 12 голов за пять встреч и в среднем 2.4 забито за игру. Команда регулярно забивает даже на выезде и отличается высокой интенсивностью в атакующих фазах.

Факты о командах

«Херенвен»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем 2.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 23 очка после 17 туров

«Фейеноорд»

  • 2 место, 35 очков
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.40 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
17% (6)
28% (10)
56% (20)
46
Забитых мячей
77
1.28
В среднем за матч
2.14
3:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
2 : 2
11.01.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
1 : 0
13.09.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
18.05.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
3 : 0
23.11.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
2 : 3
17.03.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
6 : 1
16.09.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
0 : 3
22.12.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 1
22.09.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
3 : 0
27.01.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
3 : 0
23.12.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
3 : 1
18.01.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
1 : 1
11.08.2019
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
3 : 0
04.04.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
3 : 5
26.08.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 3
06.05.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фейеноорд
1 : 1
13.12.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
1 : 2
19.03.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
2 : 2
30.10.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
1 : 2
28.01.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
2 : 5
18.10.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Фейеноорд
2 : 2
24.05.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Херенвен
1 : 0
21.05.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
3 : 1
04.02.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
1 : 1
15.08.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 0
16.03.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
08.12.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
2 : 0
30.03.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
1 : 1
18.08.2012
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 3
06.05.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 2
28.08.2011
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
0 : 1
06.03.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.11.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 34 тур
Фейеноорд
6 : 2
02.05.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 17 тур
Херенвен
0 : 2
12.12.2009
Фейеноорд
Показать все

Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»

С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов. Обе команды стабильно забивают, но испытывают сложности в обороне, что повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 3.0 – коэффициент 1.78
  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.78
Тотал матча больше 3.0
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Херенвен
Рекомендуем
