11 января в рамках 18 тура Эредивизи «Херенвен» на своем поле примет «Фейеноорд». Хозяева уверенно проводят отрезок чемпионата и приблизились к верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают погоню за лидером, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Матч обещает быть открытым и результативным, учитывая текущую форму обеих команд.

«Херенвен»

Команда находится на подъеме и выиграла три последних матча во всех турнирах. В чемпионате «Херенвен» набрал 23 очка и занимает 9 место, демонстрируя яркую игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 10 мячей, а средний показатель результативности составляет 2.0 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 6 пропущенных голов за тот же период. В домашних встречах «Херенвен» активно прессингует и часто навязывает соперникам высокий темп, что особенно заметно в матчах против сильных команд.

«Фейеноорд»

Роттердамцы идут вторыми в таблице и сохраняют стабильность в наборе очков, однако их защитная линия вызывает вопросы. «Фейеноорд» пропускает в 13 матчах подряд, а в последних пяти играх допустил 11 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается высоким: 12 голов за пять встреч и в среднем 2.4 забито за игру. Команда регулярно забивает даже на выезде и отличается высокой интенсивностью в атакующих фазах.

Факты о командах

«Херенвен»

Победы в 3 последних матчах

В среднем 2.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 3 матчах подряд

23 очка после 17 туров

«Фейеноорд»

2 место, 35 очков

Пропускает в 13 матчах подряд

В среднем 2.40 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»

С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов. Обе команды стабильно забивают, но испытывают сложности в обороне, что повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки: