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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Херенвен
Фейеноорд - Херенвен: обзор матча 16 сентября 2023
Фейеноорд
16.09.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
6 : 1
Завершен
Херенвен
12'
Л. Иванушец
16'
М. Виффер
20'
И. Пайшао
60'
С. Хименес
66'
Я. Минте
72'
О. Лингр
25'
С. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Херенвен
77'
Замена
О. Бреуде
️️️️
Д. Халл
ГОЛ! 6:1!
О. Лингр
Пас отдал
Я. Минте
72'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
К. Тимбер
71'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Иванушец
71'
ГОЛ! 5:1!
Я. Минте
Пас отдал
И. Пайшао
66'
64'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Й. Николаеску
64'
Замена
M. Witteveen
️️️️
Ч. Наннели
64'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
Л. Броуверс
Замена
Я. Минте
️️️️
С. Хименес
61'
ГОЛ! 4:1!
С. Хименес
Пас отдал
К. Хартман
60'
46'
Замена
D. Nunumete
️️️️
S. van Beek
Желтая карточка
Д. Ганцко
45'
25'
ГОЛ! 3:1!
С. Ольссон
Пас отдал
С. ван Оттеле
ГОЛ! 3:0!
И. Пайшао
Пас отдал
К. Хартман
20'
ГОЛ! 2:0!
М. Виффер
Пас отдал
С. Хименес
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Иванушец
Пас отдал
К. Стенгс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
17
Иванушец
14
Стенгс
29
Хименес
2-1-2-3-2
44
Нопперт
12
Халл
6
ван Оттеле
20
Броуверс
8
Тахири
10
Ольссон
7
Наннели
27
Келерт
11
Сахрауи
22
98
Николаеску
17
Иванушец
32
Лингр
32
Лингр
17
Иванушец
23
Тимбер
6
Зерруки
6
Зерруки
23
Тимбер
29
Хименес
11
Минте
11
Минте
29
Хименес
22
21
21
22
12
Халл
45
Бреуде
45
Бреуде
12
Халл
7
Наннели
25
25
7
Наннели
20
Броуверс
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
20
Броуверс
98
Николаеску
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
98
Николаеску
Остались в запасе
Фейеноорд
Херенвен
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фейеноорд - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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