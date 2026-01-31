Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 31 января с коэффициентом 1.5

31 января 2026 9:11
Бешикташ - Коньяспор
31 янв. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку

31 января на стадионе «Водопад» в Стамбуле состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» примет «Коньяспор». Хозяева, находящиеся в зоне еврокубков и демонстрирующие одну из лучших серий в лиге, стремятся укрепиться в топ-5. Гости, борющиеся за сохранение прописки, хотят прервать серию ничьих и заработать очки на выезде. Встреча команды в отличной форме и коллектива, играющего на результат, обещает быть тактически интересной.

«Бешикташ»

Коллектив подходит к матчу в статусе явного фаворита, не проиграв в восьми матчах Суперлиги подряд и в 11 поединках во всех турнирах. Ничья с «Еюпспором» (2:2) стала редким споткнувшимся шагом в уверенном шествии команды. «Бешикташ» демонстрирует впечатляющую результативность и стабильность в обороне.

«Коньяспор»

Команда показывает оборонительный футбол, сыграв вничью в трeх последних турах Суперлиги. Ничья с «Газиантепом» (1:1) отражает общую тактику коллектива – упорство в защите и стремление не проигрывать. «Коньяспор» сложен в преодолении, но испытывает проблемы с атакующей эффективностью.

Факты о командах:

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 18 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Коньяспору» в 8 из 10 последних личных встреч

«Коньяспор»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 14-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Коньяспор»

Анализ данных указывает на матч, в котором сила и мотивация «Бешикташа» столкнутся с оборонительной дисциплиной «Коньяспора». Хозяева находятся в великолепной форме, демонстрируя идеальный баланс между мощной атакой (2.00 гола в среднем) и надeжной обороной (0.80 пропущенных). Их ключевой козырь – умение забивать в каждом матче, что создаeт постоянное давление на соперника. «Коньяспор» сделает ставку на плотную оборону и контратаки, о чeм говорит их статистика пропущенных голов (0.80 в среднем). Однако их атакующий потенциал ограничен, и вряд ли они смогут серьeзно угрожать воротам «Бешикташа» на протяжении всего матча. История личных встреч на стороне стамбульского клуба. Учитывая домашний статус, турнирную мотивацию и явное превосходство в классе, «Бешикташ» должен одержать уверенную, но, возможно, не разгромную победу. Соперник способен оказать сопротивление, но не избежать поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.5
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.50
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Коньяспор Бешикташ
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
18:15
1.68
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна - Вильярреал
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 