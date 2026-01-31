31 января на стадионе «Водопад» в Стамбуле состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» примет «Коньяспор». Хозяева, находящиеся в зоне еврокубков и демонстрирующие одну из лучших серий в лиге, стремятся укрепиться в топ-5. Гости, борющиеся за сохранение прописки, хотят прервать серию ничьих и заработать очки на выезде. Встреча команды в отличной форме и коллектива, играющего на результат, обещает быть тактически интересной.

«Бешикташ»

Коллектив подходит к матчу в статусе явного фаворита, не проиграв в восьми матчах Суперлиги подряд и в 11 поединках во всех турнирах. Ничья с «Еюпспором» (2:2) стала редким споткнувшимся шагом в уверенном шествии команды. «Бешикташ» демонстрирует впечатляющую результативность и стабильность в обороне.

«Коньяспор»

Команда показывает оборонительный футбол, сыграв вничью в трeх последних турах Суперлиги. Ничья с «Газиантепом» (1:1) отражает общую тактику коллектива – упорство в защите и стремление не проигрывать. «Коньяспор» сложен в преодолении, но испытывает проблемы с атакующей эффективностью.

Факты о командах:

«Бешикташ»

Не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 18 последних матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Коньяспору» в 8 из 10 последних личных встреч

«Коньяспор»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 14-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Коньяспор»

Анализ данных указывает на матч, в котором сила и мотивация «Бешикташа» столкнутся с оборонительной дисциплиной «Коньяспора». Хозяева находятся в великолепной форме, демонстрируя идеальный баланс между мощной атакой (2.00 гола в среднем) и надeжной обороной (0.80 пропущенных). Их ключевой козырь – умение забивать в каждом матче, что создаeт постоянное давление на соперника. «Коньяспор» сделает ставку на плотную оборону и контратаки, о чeм говорит их статистика пропущенных голов (0.80 в среднем). Однако их атакующий потенциал ограничен, и вряд ли они смогут серьeзно угрожать воротам «Бешикташа» на протяжении всего матча. История личных встреч на стороне стамбульского клуба. Учитывая домашний статус, турнирную мотивацию и явное превосходство в классе, «Бешикташ» должен одержать уверенную, но, возможно, не разгромную победу. Соперник способен оказать сопротивление, но не избежать поражения.

Рекомендованные ставки: