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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Херенвен
Фейеноорд - Херенвен: обзор матча 13 августа 2022
Фейеноорд
13.08.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Херенвен
90'
+6
Желтая карточка
А. Нопперт
Замена
Й. Торнстра
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
85'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
К. Тимбер
85'
80'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
Желтая карточка
К. Тимбер
79'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
78'
64'
Замена
С. Ольссон
️️️️
Т. Халилович
63'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
О. Кекчю
️️️️
С. Шиманьски
63'
Замена
У. Идрисси
️️️️
П. Валемарк
63'
45'
+2
Желтая карточка
М. Келерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Ноа Науйокс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
14
Расмуссен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
23
Тимбер
24
Дилросун
17
Шиманьски
10
Валемарк
90
Данило
2-2-5
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
27
Келерт
19
Хайе
8
Тахири
22
4
7
Халилович
17
ван Хойдонк
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
21
Торнстра
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
6
Кекчю
6
Кекчю
17
Шиманьски
10
Валемарк
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Валемарк
23
Тимбер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
23
Тимбер
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
7
Халилович
10
Ольссон
10
Ольссон
7
Халилович
17
ван Хойдонк
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Фейеноорд
Херенвен
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
ЦП
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фейеноорд - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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