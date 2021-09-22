Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Херенвен
Фейеноорд - Херенвен: обзор матча 22 сентября 2021
Фейеноорд
22.09.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
12'
Г. Тил
60'
Б. Линссен
88'
Г. Тил
82'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Херенвен
88'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
ГОЛ! 3:1!
Г. Тил
Пас отдал
Ф. Эушнес
88'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Б. Линссен
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Верман
Пас отдал
A. Van Der Heide
Замена
С. Дессер
️️️️
А. Джаханбакш
81'
81'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Т. Халилович
75'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
А. Мусаба
75'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
С. Де Йонг
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
67'
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
А. Джаханбакш
60'
44'
Желтая карточка
А. Мусаба
Желтая карточка
Т. Маласья
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
2-3-1-4
22
5
Дрешевич
5
24
Мадсен
25
Верман
6
Де Йонг
49
Мусаба
27
ван Эвейк
9
Верман
7
Халилович
22
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
30
Линссен
14
Эушнес
14
Эушнес
30
Линссен
11
Джаханбакш
9
Дессер
9
Дессер
11
Джаханбакш
49
Мусаба
10
Стеванович
10
Стеванович
49
Мусаба
6
Де Йонг
8
Нигрен
8
Нигрен
6
Де Йонг
7
Халилович
26
26
7
Халилович
Остались в запасе
Фейеноорд
Херенвен
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фейеноорд - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Херенвен
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+