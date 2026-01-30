В матче 23-го тура итальянской Серии А «Наполи» на «Диего Армандо Марадона» примет «Фиорентину». Встреча представляет собой классическое противостояние команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, с коллективом, находящимся в зоне вылета. «Наполи» является явным фаворитом, однако переживает небольшой спад, в то время как «Фиорентина» демонстрирует нестабильную, но опасную в атаке игру.

«Наполи»

Команда занимает высокое 4-е место, но демонстрирует проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних пяти турах. При этом оборона также стала менее надeжной, пропуская в трeх матчах подряд. Ключевым преимуществом «Наполи» является его домашняя крепость – команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей на своeм поле. После поражений от «Ювентуса» и «Челси» команда будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Фиорентина»

Команда находится в опасной турнирной позиции, занимая 18-е место. Главная сила «Фиорентины» – еe атака, которая забивает в шести матчах подряд. Однако оборона команды является еe главной проблемой, пропуская в пяти последних играх и демонстрируя крайнюю ненадeжность. Гости будут пытаться использовать любые шансы, но их оборонительные слабости делают их уязвимыми против даже не самой результативной атаки «Наполи».

Факты о командах:

«Наполи»

Занимает 4-е место в Серии А (43 очка).

Не проигрывает в 15 из 16 последних домашних матчей.

В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено за игру (последние 5 туров).

Побеждает «Фиорентину» в 3 последних очных встречах.

«Фиорентина»

Занимает 18-е место в Серии А (17 очков).

Забивает в 6 последних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Наполи» – «Фиорентина»

Матч прогнозируется как доминирование «Наполи», чьe преимущество в классе и домашние стены должны стать решающими факторами. Хозяева будут контролировать игру и атаковать слабую оборону гостей, которая регулярно пропускает. «Фиорентина», в свою очередь, способна создать опасность благодаря своей атакующей серии, но еe шансы на очки выглядят призрачными из-за катастрофических проблем в защите. Ключевым станет реализация моментов «Наполи»: если команда вернeт свою результативность, победа не вызовет сомнений. Учитывая историческое доминирование «Наполи» в этом противостоянии, его домашнюю мощь и крайне слабую игру «Фиорентины» в обороне, наиболее вероятен сценарий уверенной победы хозяев. «Фиорентина» может забить, но удержать свои ворота в неприкосновенности ей вряд ли удастся.

Рекомендованные ставки: