Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Наполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.87

30 января 2026 8:06
Наполи - Фиорентина
31 янв. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют
Сделать ставку

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Наполи» на «Диего Армандо Марадона» примет «Фиорентину». Встреча представляет собой классическое противостояние команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, с коллективом, находящимся в зоне вылета. «Наполи» является явным фаворитом, однако переживает небольшой спад, в то время как «Фиорентина» демонстрирует нестабильную, но опасную в атаке игру.

«Наполи»

Команда занимает высокое 4-е место, но демонстрирует проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних пяти турах. При этом оборона также стала менее надeжной, пропуская в трeх матчах подряд. Ключевым преимуществом «Наполи» является его домашняя крепость – команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей на своeм поле. После поражений от «Ювентуса» и «Челси» команда будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Фиорентина»

Команда находится в опасной турнирной позиции, занимая 18-е место. Главная сила «Фиорентины» – еe атака, которая забивает в шести матчах подряд. Однако оборона команды является еe главной проблемой, пропуская в пяти последних играх и демонстрируя крайнюю ненадeжность. Гости будут пытаться использовать любые шансы, но их оборонительные слабости делают их уязвимыми против даже не самой результативной атаки «Наполи».

Факты о командах:

«Наполи»

  • Занимает 4-е место в Серии А (43 очка).
  • Не проигрывает в 15 из 16 последних домашних матчей.
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Побеждает «Фиорентину» в 3 последних очных встречах.

«Фиорентина»

  • Занимает 18-е место в Серии А (17 очков).
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Наполи» – «Фиорентина»

Матч прогнозируется как доминирование «Наполи», чьe преимущество в классе и домашние стены должны стать решающими факторами. Хозяева будут контролировать игру и атаковать слабую оборону гостей, которая регулярно пропускает. «Фиорентина», в свою очередь, способна создать опасность благодаря своей атакующей серии, но еe шансы на очки выглядят призрачными из-за катастрофических проблем в защите. Ключевым станет реализация моментов «Наполи»: если команда вернeт свою результативность, победа не вызовет сомнений. Учитывая историческое доминирование «Наполи» в этом противостоянии, его домашнюю мощь и крайне слабую игру «Фиорентины» в обороне, наиболее вероятен сценарий уверенной победы хозяев. «Фиорентина» может забить, но удержать свои ворота в неприкосновенности ей вряд ли удастся.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.75.

1.87
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Фиорентина Наполи
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
19:00
1.73
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж - Марсель
Тотал голов больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 