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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фейеноорд
Херенвен - Фейеноорд: обзор матча 22 декабря 2021
Херенвен
22.12.2021, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 3
Завершен
Фейеноорд
32'
Г. Тил
44'
М. Сенеси
58'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Фейеноорд
86'
Замена
М. Димерс
️️️️
Б. Линссен
85'
Замена
С. Дессер
️️️️
Р. Нелсон
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Н. Мадсен
78'
74'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
R. Kongolo
️️️️
Д. Верман
71'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
С. Де Йонг
62'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Мусаба
62'
58'
ГОЛ! 0:3!
Б. Линссен
Пас отдал
Т. Маласья
Замена
И. Дрешевич
️️️️
S. van Beek
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Сенеси
Пас отдал
О. Кекчю
32'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тил
Пас отдал
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3-1-5
6
Де Йонг
24
Мадсен
25
Верман
49
Мусаба
4
9
Верман
7
Халилович
24
Каиб
22
4-1-1-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Нелсон
30
Линссен
22
5
Дрешевич
5
Дрешевич
22
6
Де Йонг
10
Стеванович
10
Стеванович
6
Де Йонг
25
Верман
21
21
25
Верман
24
Мадсен
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
24
Мадсен
49
Мусаба
8
Нигрен
8
Нигрен
49
Мусаба
11
Джаханбакш
21
Торнстра
21
Торнстра
11
Джаханбакш
30
Линссен
10
Димерс
10
Димерс
30
Линссен
17
Нелсон
9
Дессер
9
Дессер
17
Нелсон
Остались в запасе
Херенвен
Фейеноорд
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Херенвен - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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