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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фейеноорд
Херенвен - Фейеноорд: обзор матча 12 февраля 2023
Херенвен
12.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
75'
С. ван Оттеле
22'
Л. Гертрейда
34'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Фейеноорд
Желтая карточка
М. Келерт
90'
89'
Замена
М. Лопес
️️️️
И. Пайшао
79'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 1:2!
С. ван Оттеле
75'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Д. Брума
74'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Тахири
74'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Ольссон
74'
68'
Замена
И. Пайшао
️️️️
Я. Дилросун
67'
Замена
М. Таабуни
️️️️
К. Тимбер
67'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
Ч. Наннели
67'
60'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
У. Идрисси
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Р. Каиб
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Хименес
Пас отдал
М. Виффер
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Д. Ганцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-3-2-2
24
Каиб
25
Брума
4
Бохневич
27
ван Эвейк
10
Ольссон
19
Хайе
8
Тахири
27
Келерт
7
Наннели
17
ван Хойдонк
1
4-3-2-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
23
Тимбер
11
Идрисси
24
Дилросун
29
Хименес
25
Брума
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
25
Брума
8
Тахири
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
8
Тахири
24
Каиб
11
Сахрауи
11
Сахрауи
24
Каиб
7
Наннели
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
7
Наннели
10
Ольссон
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
10
Ольссон
Пайшао
15
Лопес
15
Лопес
Пайшао
23
Тимбер
10
Таабуни
10
Таабуни
23
Тимбер
24
Дилросун
14
Пайшао
14
Пайшао
24
Дилросун
11
Идрисси
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Идрисси
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Остались в запасе
Херенвен
Фейеноорд
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Херенвен - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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