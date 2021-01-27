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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фейеноорд
Херенвен - Фейеноорд: обзор матча 27 января 2021
Херенвен
27.01.2021, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фейеноорд
28'
Д. Верман
30'
П. Бохневич
50'
М. ван Берген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Фейеноорд
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Т. Халилович
88'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. ван Берген
82'
Замена
H. Akujobi
️️️️
Ш. Флоранус
81'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
С. Де Йонг
65'
62'
Замена
L. Pratto
️️️️
Л. Синистерра
61'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Л. Фер
ГОЛ! 3:0!
М. ван Берген
Пас отдал
Х. Верман
50'
49'
Желтая карточка
Й. Торнстра
46'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
У. Спайич
Желтая карточка
Х. Верман
31'
ГОЛ! 2:0!
П. Бохневич
Пас отдал
И. Дрешевич
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
Пас отдал
R. Kongolo
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
4-3-1-2
22
24
Каиб
2
Флоранус
5
Дрешевич
4
Бохневич
25
Верман
21
6
Де Йонг
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
4-2-2-2
22
Марсман
2
Гертрейда
25
Спайич
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
8
Фер
23
Бергейс
10
Димерс
17
Синистерра
14
Йоргенсен
6
Де Йонг
6
ван Хеке
6
ван Хеке
6
Де Йонг
7
ван Берген
8
Нигрен
8
Нигрен
7
ван Берген
7
Халилович
5
5
7
Халилович
2
Флоранус
20
20
2
Флоранус
17
Синистерра
12
12
17
Синистерра
25
Спайич
31
Боттегин
31
Боттегин
25
Спайич
8
Фер
30
Линссен
30
Линссен
8
Фер
Остались в запасе
Херенвен
Фейеноорд
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Остались в запасе
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Херенвен - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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