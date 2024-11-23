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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Херенвен
Фейеноорд - Херенвен: обзор матча 23 ноября 2024
Фейеноорд
23.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
24'
Х. Карранца
34'
А. Хадж Мусса
78'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Херенвен
ГОЛ! 3:0!
И. Пайшао
Пас отдал
Д. Захиэль
78'
Замена
Г. Траунер
️️️️
Т. Белен
75'
Замена
Д. Захиэль
️️️️
Х. Ин Бом
67'
Замена
З. Редмонд
️️️️
Х. Карранца
67'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Рид
60'
Замена
К. Стенгс
️️️️
А. Миламбо
60'
57'
Желтая карточка
С. Керстен
47'
Желтая карточка
О. Бреуде
46'
Замена
И. Себауи
️️️️
Й. Николаеску
46'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Конде
ГОЛ! 2:0!
А. Хадж Мусса
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карранца
Пас отдал
И. Пайшао
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
(К)
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
4-2-2-2
1
Велленройтер
5
Смал
3
Белен
17
Ганцко
26
Рид
6
Зерруки
16
Ин Бом
14
Пайшао
17
Миламбо
9
Карранца
23
Хадж Мусса
2-1-4-1-2
44
Нопперт
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
14
6
Конде
6
Ван Э
45
Бреуде
27
Келерт
98
Николаеску
20
Тренсков
3
Белен
18
Траунер
18
Траунер
3
Белен
16
Ин Бом
8
Захиэль
8
Захиэль
16
Ин Бом
26
Рид
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
26
Рид
17
Миламбо
14
Стенгс
14
Стенгс
17
Миламбо
9
Карранца
17
Редмонд
17
Редмонд
9
Карранца
98
Николаеску
10
Себауи
10
Себауи
98
Николаеску
6
Конде
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
6
Конде
Остались в запасе
Фейеноорд
Херенвен
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Фейеноорд - Херенвен
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
4
14
Офсайды
1
1
Количество передач
623
392
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
0.31
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Де Кейп
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