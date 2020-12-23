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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Херенвен
Фейеноорд - Херенвен: обзор матча 23 декабря 2020
Фейеноорд
23.12.2020, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
48'
Б. Линссен
58'
Б. Линссен
90+1'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Херенвен
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
90'
+1
Замена
Й. Верманн
️️️️
Л. Фер
80'
Замена
Д. Венте
️️️️
Л. Нарсинг
78'
76'
Замена
H. Akujobi
️️️️
Р. Аль-Хадж
76'
Замена
У. Льянес
️️️️
Б. Нигрен
63'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
О. Батиста Майер
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
С. Бергейс
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Т. Маласья
48'
45'
Желтая карточка
Р. Аль-Хадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Херенвен
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
4-2-2-2
22
Марсман
3
Маласья
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
10
Димерс
23
Бергейс
7
Нарсинг
30
Линссен
4-4-1-1
22
2
Флоранус
5
5
Дрешевич
6
ван Хеке
25
Верман
21
7
Батиста Майер
22
Аль-Хадж
8
Нигрен
9
Верман
8
Фер
59
Верманн
59
Верманн
8
Фер
7
Нарсинг
9
Венте
9
Венте
7
Нарсинг
8
Нигрен
26
Льянес
26
Льянес
8
Нигрен
22
Аль-Хадж
20
20
22
Аль-Хадж
7
Батиста Майер
26
26
7
Батиста Майер
Остались в запасе
Фейеноорд
Херенвен
1
Тейн Трост
ВР
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фейеноорд - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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