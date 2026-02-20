21 февраля в 24 туре чемпионата Нидерландов лидер Эредивизи «ПСВ» примет «Херенвен». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу и остаются самой результативной командой лиги, тогда как гости демонстрируют яркий атакующий футбол, но регулярно допускают ошибки в обороне.

«ПСВ»

После 23 туров «ПСВ» набрал 59 очков и занимает 1 место. Несмотря на поражение от «Волендама» (1:2) в прошлом туре, команда по-прежнему имеет лучшую разницу мячей в лиге (+39) и больше всех забивает – 67 голов. В 19 последних матчах Эредивизи «ПСВ» неизменно отличался, а в последних пяти играх забил 11 мячей, в среднем 2.20 за встречу.

«Херенвен»

«Херенвен» идет на 8 позиции с 31 очком. В последнем туре команда обыграла «Зволле» (4:2), но в чемпионате пропускает уже шесть матчей подряд. За последние пять игр гости пропустили 13 мячей, что составляет 2.60 за матч, при этом сами отличились 9 раз.

Факты о командах

«ПСВ»

Забивает в 19 последних матчах Эредивизи

Побеждает в 3 последних очных встречах

В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

«Херенвен»

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 1.80 забито и 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в 6 матчах подряд в чемпионате

Прогноз на матч «ПСВ» – «Херенвен»

С учетом статистики обеих команд можно ожидать результативную встречу. «ПСВ» стабильно забивает дома и уже недавно разгромил «Херенвен» в кубковом матче (4:1). При этом гости регулярно допускают ошибки в защите, что делает их уязвимыми против самой результативной атаки турнира.

Рекомендованные ставки: