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Прогноз на точный счёт матча «Херенвен» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 15:20
Херенвен - Фейеноорд
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Фейеноорда»
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18 мая на стадионе «Абе Ленстра» состоится матч 34-го тура Эредивизи между «Херенвеном» и «Фейеноордом». Обе команды завершают сезон с разными целями: хозяева хотят сохранить место в первой десятке, а гости рассчитывают уверенно зафиксироваться на третьей позиции, завершив сезон победной серией.

«Херенвен»

«Херенвен» показывает нестабильные результаты в концовке сезона. Несмотря на три победы в последних четырeх домашних матчах, на выезде команда сыплется, проиграв два тура подряд. Команда забивает не так уж много – всего 5 мячей в последних пяти матчах (в среднем 1.00 за игру), а вот оборона нестабильна: 8 пропущенных голов за этот же отрезок.

Ключевой игрок – Ион Николэеску, у которого 11 мячей в 27 матчах. Но за отсутствием командной сбалансированности даже его результативность не спасает клуб от провалов против более сильных соперников.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» входит в число лучших атакующих команд чемпионата: 14 голов за последние пять матчей (в среднем 2.80), причeм не только в матчах с аутсайдерами. Команда Арне Слота уверенно побеждает, играет в контрольный футбол, надeжно действует в обороне и почти не допускает провалов.

Игор Пайшао остаeтся главной ударной силой – у него 18 мячей в 46 матчах. Поддержка со стороны полузащиты и стабильность обороны (всего 4 пропущенных мяча в 5 турах) делают «Фейеноорд» очевидным фаворитом.

Факты о командах

«Херенвен»

  • Пропускает в 19 из 21 последних матчей
  • В 5 матчах: 5 голов забито, 8 пропущено
  • В среднем: 1.00 забитых и 1.60 пропущенных за матч
  • Победы в 3 последних домашних матчах

«Фейеноорд»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В 5 матчах: 14 голов забито, 4 пропущено
  • В среднем: 2.80 забитых и 0.80 пропущенных за матч
  • Победы в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
15% (5)
27% (9)
58% (19)
42
Забитых мячей
74
1.27
В среднем за матч
2.24
3:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
3 : 0
23.11.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
2 : 3
17.03.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
6 : 1
16.09.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
0 : 3
22.12.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 1
22.09.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
3 : 0
27.01.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
3 : 0
23.12.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
3 : 1
18.01.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
1 : 1
11.08.2019
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
3 : 0
04.04.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
3 : 5
26.08.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 3
06.05.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фейеноорд
1 : 1
13.12.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
1 : 2
19.03.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
2 : 2
30.10.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
1 : 2
28.01.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
2 : 5
18.10.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Фейеноорд
2 : 2
24.05.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Херенвен
1 : 0
21.05.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
3 : 1
04.02.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
1 : 1
15.08.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 0
16.03.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
08.12.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
2 : 0
30.03.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
1 : 1
18.08.2012
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 3
06.05.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 2
28.08.2011
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
0 : 1
06.03.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.11.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 34 тур
Фейеноорд
6 : 2
02.05.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 17 тур
Херенвен
0 : 2
12.12.2009
Фейеноорд
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Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»

Форма «Фейеноорда» явно сильнее. Команда забивает много, действует надeжно в обороне и мотивирована завершить сезон на победной ноте. У «Херенвена» есть шансы отличиться – особенно с учeтом их домашней формы, но сдержать атаку гостей будет крайне сложно.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
  • Победа «Фейеноорда» + обе забьют – коэффициент 2.60
  • Индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Фейеноорда»
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Херенвен
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