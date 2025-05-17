18 мая на стадионе «Абе Ленстра» состоится матч 34-го тура Эредивизи между «Херенвеном» и «Фейеноордом». Обе команды завершают сезон с разными целями: хозяева хотят сохранить место в первой десятке, а гости рассчитывают уверенно зафиксироваться на третьей позиции, завершив сезон победной серией.
«Херенвен»
«Херенвен» показывает нестабильные результаты в концовке сезона. Несмотря на три победы в последних четырeх домашних матчах, на выезде команда сыплется, проиграв два тура подряд. Команда забивает не так уж много – всего 5 мячей в последних пяти матчах (в среднем 1.00 за игру), а вот оборона нестабильна: 8 пропущенных голов за этот же отрезок.
Ключевой игрок – Ион Николэеску, у которого 11 мячей в 27 матчах. Но за отсутствием командной сбалансированности даже его результативность не спасает клуб от провалов против более сильных соперников.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» входит в число лучших атакующих команд чемпионата: 14 голов за последние пять матчей (в среднем 2.80), причeм не только в матчах с аутсайдерами. Команда Арне Слота уверенно побеждает, играет в контрольный футбол, надeжно действует в обороне и почти не допускает провалов.
Игор Пайшао остаeтся главной ударной силой – у него 18 мячей в 46 матчах. Поддержка со стороны полузащиты и стабильность обороны (всего 4 пропущенных мяча в 5 турах) делают «Фейеноорд» очевидным фаворитом.
Факты о командах
«Херенвен»
- Пропускает в 19 из 21 последних матчей
- В 5 матчах: 5 голов забито, 8 пропущено
- В среднем: 1.00 забитых и 1.60 пропущенных за матч
- Победы в 3 последних домашних матчах
«Фейеноорд»
- Забивает в 9 матчах подряд
- В 5 матчах: 14 голов забито, 4 пропущено
- В среднем: 2.80 забитых и 0.80 пропущенных за матч
- Победы в 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»
Форма «Фейеноорда» явно сильнее. Команда забивает много, действует надeжно в обороне и мотивирована завершить сезон на победной ноте. У «Херенвена» есть шансы отличиться – особенно с учeтом их домашней формы, но сдержать атаку гостей будет крайне сложно.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Фейеноорда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
- Победа «Фейеноорда» + обе забьют – коэффициент 2.60
- Индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 1.5 – коэффициент 1.85