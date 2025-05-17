18 мая на стадионе «Абе Ленстра» состоится матч 34-го тура Эредивизи между «Херенвеном» и «Фейеноордом». Обе команды завершают сезон с разными целями: хозяева хотят сохранить место в первой десятке, а гости рассчитывают уверенно зафиксироваться на третьей позиции, завершив сезон победной серией.

«Херенвен»

«Херенвен» показывает нестабильные результаты в концовке сезона. Несмотря на три победы в последних четырeх домашних матчах, на выезде команда сыплется, проиграв два тура подряд. Команда забивает не так уж много – всего 5 мячей в последних пяти матчах (в среднем 1.00 за игру), а вот оборона нестабильна: 8 пропущенных голов за этот же отрезок.

Ключевой игрок – Ион Николэеску, у которого 11 мячей в 27 матчах. Но за отсутствием командной сбалансированности даже его результативность не спасает клуб от провалов против более сильных соперников.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» входит в число лучших атакующих команд чемпионата: 14 голов за последние пять матчей (в среднем 2.80), причeм не только в матчах с аутсайдерами. Команда Арне Слота уверенно побеждает, играет в контрольный футбол, надeжно действует в обороне и почти не допускает провалов.

Игор Пайшао остаeтся главной ударной силой – у него 18 мячей в 46 матчах. Поддержка со стороны полузащиты и стабильность обороны (всего 4 пропущенных мяча в 5 турах) делают «Фейеноорд» очевидным фаворитом.

Факты о командах

«Херенвен»

Пропускает в 19 из 21 последних матчей

В 5 матчах: 5 голов забито, 8 пропущено

В среднем: 1.00 забитых и 1.60 пропущенных за матч

Победы в 3 последних домашних матчах

«Фейеноорд»

Забивает в 9 матчах подряд

В 5 матчах: 14 голов забито, 4 пропущено

В среднем: 2.80 забитых и 0.80 пропущенных за матч

Победы в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 15% (5) 27% (9) 58% (19) 42 Забитых мячей 74 1.27 В среднем за матч 2.24 3:1 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 13 тур Фейеноорд 3 : 0 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 26 тур Херенвен 2 : 3 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 5 тур Фейеноорд 6 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 21 тур Херенвен 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 2 тур Фейеноорд 0 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 18 тур Херенвен 0 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 6 тур Фейеноорд 3 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 19 тур Херенвен 3 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 14 тур Фейеноорд 3 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 19 тур Фейеноорд 3 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 2 тур Херенвен 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 28 тур Фейеноорд 3 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 3 тур Херенвен 3 : 5 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 34 тур Херенвен 2 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 16 тур Фейеноорд 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 27 тур Херенвен 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 11 тур Фейеноорд 2 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд 1 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 9 тур Херенвен 2 : 5 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Фейеноорд 2 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Херенвен 1 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 21 тур Херенвен 3 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 2 тур Фейеноорд 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 28 тур Фейеноорд 2 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 16 тур Херенвен 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 28 тур Херенвен 2 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 2 тур Фейеноорд 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 34 тур Херенвен 2 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 4 тур Фейеноорд 2 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур Херенвен 0 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 14 тур Фейеноорд 2 : 2 Херенвен Чемпионат Голландии, 34 тур Фейеноорд 6 : 2 Херенвен Чемпионат Голландии, 17 тур Херенвен 0 : 2 Фейеноорд

Прогноз на матч «Херенвен» – «Фейеноорд»

Форма «Фейеноорда» явно сильнее. Команда забивает много, действует надeжно в обороне и мотивирована завершить сезон на победной ноте. У «Херенвена» есть шансы отличиться – особенно с учeтом их домашней формы, но сдержать атаку гостей будет крайне сложно.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки: