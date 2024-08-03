«Херенвен» пожаловался на ЦСКА из-за долга за Эджуке: комментарий москвичей

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о походе «Херенвена» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Нидерландцы хотят отсудить долг москвичей за переход Чидеры Эджуке в 2020 году. Россияне недоплатили 3,1 миллиона евро.

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Николы Влашича и «Вест Хэма». В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому‑то можно не платить, а кому‑то нельзя.

Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича. Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», – сказал Брейдо.

Контракт Эджуке с ЦСКА уже истек.

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