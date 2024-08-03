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  • «Херенвен» пожаловался на ЦСКА из-за долга за Эджуке: комментарий москвичей

«Херенвен» пожаловался на ЦСКА из-за долга за Эджуке: комментарий москвичей

3 августа 2024, 17:27
10

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о походе «Херенвена» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

  • Нидерландцы хотят отсудить долг москвичей за переход Чидеры Эджуке в 2020 году. Россияне недоплатили 3,1 миллиона евро.

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Николы Влашича и «Вест Хэма». В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому‑то можно не платить, а кому‑то нельзя.

Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича. Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», – сказал Брейдо.

  • Контракт Эджуке с ЦСКА уже истек.
  • Игрок этим летом пополнил «Севилью».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие ЦСКА Херенвен Эджуке Чидера
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1722695731
Пора уже всем все осознать, где бриты и амеры клали на все и всех, а вы дальше продолжайте ныть про законы
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MazaiNN
1722697062
Прям как дети те голландцы. Вас ки нуу лиии...
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R_a_i_n
1722698091
Все логично в принципе.
Ответить
Spartak_forv@
1722701570
Если бы все выполняли свои обязательства,то этого бардака не было.Если фифа сделает бан вест хему,так они сразу заплатят.Но здесь ЦСКА,поэтому молчат. ***** стандарты
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BRO_football
1722709212
Комментарий москвичей: Харен Вам!
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ALEX ML
1722766121
Шайка бизнесменов извращенцев привыкла к беспределу
Ответить
Ватная марковка
1722766341
А что же случилось и кого за это , интересно , благодарить?
Ответить
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