ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

«Херенвен» получил последний транш от ЦСКА за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.
Часть суммы в нидерландский клуб перевел экс-игрок московской команды Виктор Давила, чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед красно-синими.
«Херенвен» получил разрешение на такую транзакцию от Министерства финансов Нидерландов
- Сообщалось, что 27-летний Давила заплатил «Херенвену» 3,1 миллиона евро. Чилиец покинул ЦСКА летом 2024 года, выкупив свой контракт и сейчас выступает за мексиканскую «Америку».
- ЦСКА после этой транзакции намерен инициировать снятие трансферного бана, наложенного ФИФА.
- 27-летний Эджуке сейчас выступает за «Севилью».