ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

«Херенвен» получил последний транш от ЦСКА за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.

Часть суммы в нидерландский клуб перевел экс-игрок московской команды Виктор Давила, чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед красно-синими.

«Херенвен» получил разрешение на такую транзакцию от Министерства финансов Нидерландов