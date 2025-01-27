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ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

«Херенвен» получил последний транш от ЦСКА за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.

Часть суммы в нидерландский клуб перевел экс-игрок московской команды Виктор Давила, чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед красно-синими.

«Херенвен» получил разрешение на такую транзакцию от Министерства финансов Нидерландов

  • Сообщалось, что 27-летний Давила заплатил «Херенвену» 3,1 миллиона евро. Чилиец покинул ЦСКА летом 2024 года, выкупив свой контракт и сейчас выступает за мексиканскую «Америку».
  • ЦСКА после этой транзакции намерен инициировать снятие трансферного бана, наложенного ФИФА.
  • 27-летний Эджуке сейчас выступает за «Севилью».

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Источник: Спортс''

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Комментарии (1)
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gunstilzit
1737986409
ЦСКА за Влашича получил? Нет? Ну и нахер бы послали голландцев!
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