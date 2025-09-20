В воскресенье, 21 сентября, в 6-м туре Эредивизии сыграют «Херенвен» и НЕК. Матч пройдет в Херенвене, начало – в 15:30 (мск).

«Херенвен»

Команда Робина Велдмана набрала 2 очка и находится на предпоследней позиции в чемпионате Нидерландов. «Херенвен» 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:8.

Последние результаты «Херенвена» в Эредивизии:

13.09.25 «Фейеноорд» – «Херенвен» – 1:0;

30.08.25 «Херенвен» – «Гоу Эхед Иглс» – 2:2;

24.08.25 «Херенвен» – «Твенте» – 1:2.

НЕК

НЕК набрал 9 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Дика Схредера добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 17:9.

Предыдущие результаты НЕК в Эредивизии:

13.09.25 НЕК – ПСВ – 3:5;

31.08.25 «Фортуна» – НЕК – 3:2;

24.08.25 НЕК – «Бреда» – 3:0.

Очные встречи

27.04.25 «Херенвен» – НЕК – 1:0;

19.10.24 НЕК – «Херенвен» – 3:0;

10.03.24 НЕК – «Херенвен» – 2:0;

07.10.23 «Херенвен» – НЕК – 1:1;

06.05.23 НЕК – «Херенвен» – 2:3.

Прогноз на матч «Херенвен» – НЕК

«Херенвен» все еще находится в поисках первой победы в сезоне. Успешно стартовавший НЕК – не лучший претендент на роль поставщика очков, но за ничью хозяева должны зацепиться. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 12.00.