«Херенвен» – НЕК: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 12.00

20 сентября 2025 12:58
Херенвен - НЕК
21 сент. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Перейти в онлайн матча
12.00
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку

В воскресенье, 21 сентября, в 6-м туре Эредивизии сыграют «Херенвен» и НЕК. Матч пройдет в Херенвене, начало – в 15:30 (мск).

«Херенвен»

Команда Робина Велдмана набрала 2 очка и находится на предпоследней позиции в чемпионате Нидерландов. «Херенвен» 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:8.

Последние результаты «Херенвена» в Эредивизии:

  • 13.09.25 «Фейеноорд» – «Херенвен» – 1:0;
  • 30.08.25 «Херенвен» – «Гоу Эхед Иглс» – 2:2;
  • 24.08.25 «Херенвен» – «Твенте» – 1:2.

НЕК

НЕК набрал 9 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Дика Схредера добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 17:9.

Предыдущие результаты НЕК в Эредивизии:

  • 13.09.25 НЕК – ПСВ – 3:5;
  • 31.08.25 «Фортуна» – НЕК – 3:2;
  • 24.08.25 НЕК – «Бреда» – 3:0.

Очные встречи

  • 27.04.25 «Херенвен» – НЕК – 1:0;
  • 19.10.24 НЕК – «Херенвен» – 3:0;
  • 10.03.24 НЕК – «Херенвен» – 2:0;
  • 07.10.23 «Херенвен» – НЕК – 1:1;
  • 06.05.23 НЕК – «Херенвен» – 2:3.

Прогноз на матч «Херенвен» – НЕК

«Херенвен» все еще находится в поисках первой победы в сезоне. Успешно стартовавший НЕК – не лучший претендент на роль поставщика очков, но за ничью хозяева должны зацепиться. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 12.00.

12.00
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие НЕК Херенвен
