«НЕК» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.95

21 марта 2026 10:49
НЕК - Херенвен
22 мар. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «НЕК» примет «Херенвен». Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева претендуют на еврокубки, гости также ведут борьбу за высокие места.

«НЕК»

Неймегенцы проводят сильный сезон и претендуют на еврокубки. После 27 туров команда набрала 49 очков и занимает 3-е место, отставая от лидера на 5 очков. «НЕК» забивает в 20 последних матчах и в 16 последних играх Эредивизи обязательно забивает. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Брайан Линссен, на счету которого 10 голов в 28 матчах.

«Херенвен»

Фризский коллектив также набрал отличную форму и поднимается вверх. После 27 туров команда набрала 40 очков и занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков. «Херенвен» побеждает в 3 последних матчах Эредивизи и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Якоб Тренсков, забивший 13 голов в 30 матчах.

Факты о командах:

«НЕК»

  • 3-е место в Эредивизи, 49 очков
  • Забивает в 20 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Брайан Линссен (10 голов)

«Херенвен»

  • 7-е место в Эредивизи, 40 очков
  • Побеждает в 3 последних матчах Эредивизи
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Якоб Тренсков (13 голов)

История личных встреч

В домашних матчах «НЕК» имеет преимущество над «Херенвеном». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч с фризцами и забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 21 сентября 2025 года «Херенвен» дома обыграл «НЕК» со счетом 3:2.

Прогноз на матч «НЕК» – «Херенвен»

Обе команды демонстрируют потрясающую атакующую форму – по 2.40 гола за матч в последних 5 играх. «НЕК» забивает в 20 матчах подряд, «Херенвен» – в 6. При этом обе команды много пропускают: хозяева – 1.60, гости – 1.40.

Статистика личных встреч также говорит о том, что матчи между этими командами получаются результативными. В текущем сезоне команды уже выдали перестрелку 3:2 в пользу «Херенвена».

Учитывая, что обе команды находятся в отличной форме, стабильно забивают и много пропускают, матч обещает быть сверхрезультативным. Наиболее логичной выглядит ставка на общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 3.5 – коэффициент 1.95
  • Обе забьют и тотал больше 2.5

Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Херенвен НЕК
