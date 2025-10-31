Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

31 октября 2025 10:11
Аякс - Херенвен
01 нояб. 2025, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 ноября в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» состоится матч 11-го тура Эредивизи, где «Аякс» примет «Херенвен». Команды проводят результативный отрезок и регулярно радуют болельщиков зрелищными встречами, но при этом имеют явные проблемы в обороне.

«Аякс»

После десятого тура «Аякс» идeт на 4-м месте с 19 очками, показывая нестабильную игру. Команда добыла волевую победу над «Твенте» (3:2), но до этого уступила «АЗ Алкмар» и неудачно выступила в Лиге чемпионов. Атакующий потенциал остаeтся высоким: за 10 туров амстердамцы забили 20 голов, при этом Ваут Вегорст стал лидером нападения с 7 мячами. Однако оборона вызывает серьeзные опасения – 16 пропущенных за последние пять матчей и голы, получаемые в семи турах подряд. На своeм поле «Аякс» действует агрессивно, но часто раскрывается, что делает его игры непредсказуемыми.

«Херенвен»

Гости располагаются на 11-й строчке с 13 очками, но находятся в отличной форме: команда не проигрывает пять матчей подряд и демонстрирует уверенную реализацию. В предыдущем туре «Херенвен» сыграл 3:3 с «НАК», продлив серию результативных игр. Дилан Венте является лучшим бомбардиром коллектива (5 голов), но команда опасна и за счeт быстрого перехода из обороны в атаку. В пяти последних встречах «Херенвен» забил 15 мячей, что делает его одной из самых ярких команд середины таблицы. Вместе с тем защита продолжает пропускать практически в каждом матче – 7 пропущенных голов за тот же период.

Факты о командах

«Аякс»

  • 19 очков, 4-е место
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.4 забитых и 3.2 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Победа в последнем туре над «Твенте» 3:2
  • Вегорст – 7 голов

«Херенвен»

  • 13 очков, 11-е место
  • Без поражений в 5 матчах
  • Средние показатели: 3.0 забитых и 1.4 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в каждом из последних 7 матчей
  • Венте – 5 голов

Личные встречи
84% (27)
13% (4)
3% (1)
107
Забитых мячей
30
3.34
В среднем за матч
0.94
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  4:4
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 2
19.01.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
1 : 0
11.08.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
3 : 2
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
4 : 1
05.11.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 4
12.03.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Аякс
5 : 0
10.09.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
5 : 0
11.05.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 2
16.10.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
1 : 2
04.04.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
5 : 1
18.10.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
1 : 3
07.03.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Аякс
4 : 1
14.09.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Аякс
4 : 4
20.01.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 4
20.10.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
4 : 1
11.03.2018
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
0 : 4
01.10.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
5 : 1
16.04.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
0 : 1
27.11.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
0 : 2
20.04.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
5 : 2
05.12.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
1 : 4
15.03.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
4 : 1
22.11.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
3 : 0
16.02.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
3 : 3
23.08.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
1 : 1
19.04.2013
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 2
02.09.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
0 : 5
11.04.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Аякс
5 : 1
14.08.2011
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 2
01.05.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
3 : 1
27.10.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 23 тур
Херенвен
0 : 2
13.02.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 14 тур
Аякс
5 : 1
22.11.2009
Херенвен
Показать все

Прогноз на матч «Аякс» – «Херенвен»

Встреча обещает быть результативной. Оба клуба строят игру через атаку и испытывают серьeзные трудности в обороне. «Аякс» обладает преимуществом в классе и традиционно доминирует на своeм поле, но «Херенвен» в нынешней форме способен ответить контратаками и использовать ошибки соперника. Вероятно, зрителей ждeт открытый матч с большим количеством моментов и голов. Учитывая форму обоих нападений, ставка на высокий тотал выглядит логично. «Аякс» остаeтся фаворитом, однако сухая победа маловероятна – «Херенвен» почти наверняка отличится.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.82
  • Победа «Аякса» – коэффициент 1.73

1.82
Обе команды забьют и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Аякс
18+
  • Читайте нас: 