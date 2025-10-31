1 ноября в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» состоится матч 11-го тура Эредивизи, где «Аякс» примет «Херенвен». Команды проводят результативный отрезок и регулярно радуют болельщиков зрелищными встречами, но при этом имеют явные проблемы в обороне.

«Аякс»

После десятого тура «Аякс» идeт на 4-м месте с 19 очками, показывая нестабильную игру. Команда добыла волевую победу над «Твенте» (3:2), но до этого уступила «АЗ Алкмар» и неудачно выступила в Лиге чемпионов. Атакующий потенциал остаeтся высоким: за 10 туров амстердамцы забили 20 голов, при этом Ваут Вегорст стал лидером нападения с 7 мячами. Однако оборона вызывает серьeзные опасения – 16 пропущенных за последние пять матчей и голы, получаемые в семи турах подряд. На своeм поле «Аякс» действует агрессивно, но часто раскрывается, что делает его игры непредсказуемыми.

«Херенвен»

Гости располагаются на 11-й строчке с 13 очками, но находятся в отличной форме: команда не проигрывает пять матчей подряд и демонстрирует уверенную реализацию. В предыдущем туре «Херенвен» сыграл 3:3 с «НАК», продлив серию результативных игр. Дилан Венте является лучшим бомбардиром коллектива (5 голов), но команда опасна и за счeт быстрого перехода из обороны в атаку. В пяти последних встречах «Херенвен» забил 15 мячей, что делает его одной из самых ярких команд середины таблицы. Вместе с тем защита продолжает пропускать практически в каждом матче – 7 пропущенных голов за тот же период.

Факты о командах

«Аякс»

19 очков, 4-е место

Пропускает в 7 матчах подряд

Средние показатели: 1.4 забитых и 3.2 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Победа в последнем туре над «Твенте» 3:2

Вегорст – 7 голов

«Херенвен»

13 очков, 11-е место

Без поражений в 5 матчах

Средние показатели: 3.0 забитых и 1.4 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Забивает в каждом из последних 7 матчей

Венте – 5 голов

Прогноз на матч «Аякс» – «Херенвен»

Встреча обещает быть результативной. Оба клуба строят игру через атаку и испытывают серьeзные трудности в обороне. «Аякс» обладает преимуществом в классе и традиционно доминирует на своeм поле, но «Херенвен» в нынешней форме способен ответить контратаками и использовать ошибки соперника. Вероятно, зрителей ждeт открытый матч с большим количеством моментов и голов. Учитывая форму обоих нападений, ставка на высокий тотал выглядит логично. «Аякс» остаeтся фаворитом, однако сухая победа маловероятна – «Херенвен» почти наверняка отличится.

