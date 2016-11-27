Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Аякс
Херенвен - Аякс: обзор матча 27 ноября 2016
Херенвен
27.11.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
71'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Аякс
Желтая карточка
Д. ван Акен
87'
Желтая карточка
С. Терн
85'
83'
Желтая карточка
Д. Классен
80'
Желтая карточка
А. Юнес
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
22'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Юнес Намли
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Херенвен
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-1-1
1
Мюлдер
6
Сент-Джуст
4
ван Акен
6
Марцо
5
Бийкер
7
Намли
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
4-2-3-1
24
Онана
24
Виргевер
34
Велтман
6
Санчес
24
Синкгравен
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
Остались в запасе
Херенвен
Аякс
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Остались в запасе
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Херенвен - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Аякс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+