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Абдельхак Нури
Абдельхак Нури
Завершил карьеру
2 апреля 1997 (29), Амстердам
#34 | Полузащитник
170 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Любим тебя и думаем о тебе». «Аякс» поздравил с днем рождения Нури, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга
2021.04.02 21:44
De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года
2020.03.31 12:14
6
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
2020.03.27 01:45
11
Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы, в которую впал год назад
2018.08.21 15:02
3
Фото
Игроки «Ниццы» поддержали Нури перед матчем Лиги чемпионов против «Аякса»
2017.07.26 21:44
2
Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы
2017.07.25 21:22
6
Видео
Защитник «МЮ» – в адрес Нури: «Я всегда буду с тобой»
2017.07.15 21:05
1
Фото
Тысячи болельщиков «Аякса» и игроки команды выразили поддержку семье Нури, получившего повреждение мозга
2017.07.15 13:15
Фото
Суарес – в адрес Нури: «Оставайся сильным, Аппи»
2017.07.13 23:32
Болельщики «Утрехта» поддержали Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга
2017.07.13 22:17
2
Брат игрока «Аякса» Нури: «Он не может есть, говорить и ходить»
2017.07.13 19:23
6
У 20-летнего хавбека «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга
2017.07.13 15:51
7
Фото
«Аякс» поддержал полузащитника Нури, который пережил сердечный приступ на поле
2017.07.10 19:49
1
Игрок «Аякса» Нури, перенесший сердечный приступ на поле, находится в реанимации
2017.07.09 00:33
7
У 20-летнего полузащитника «Аякса» Нури случился сердечный приступ во время матча
2017.07.08 20:21
3
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