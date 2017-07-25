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Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы

25 июля 2017, 21:22
6

Абдельхак Нури выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщила пресс-служба «Аякса». Игрок способен дышать, но состояние необратимого поражения головного мозга остается стабильным.

Напомним, 20-летний голландец потерял сознание 8 июля в товарищеском матче против «Вердера». Врачи скорой помощи приземлились на газоне стадиона на вертолете и доставили футболиста в госпиталь. Сообщалось, что хавбек пережил сердечный приступ. 13 июля стало известно об окончательном диагнозе.

Позже брат Нури сообщил о том, что Адбельхак не может самостоятельно принимать пищу, говорить и передвигаться.

Источник: ФК «Аякс»
Голландия. Эредивизие Аякс Нидерланды Нури Абдельхак
Комментарии (6)
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Xiko
1501007073
Здоровья!
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xLINDAx
1501007516
Здоровья и скорейшего возвращения!
Ответить
STAFOR13
1501007551
Борись парень! Здоровья! Родным верить и не падать духом! В этом мире только смерть неизлечимы...
Ответить
giluxa1963
1501011321
Борись парень
Ответить
SPARTAK 85
1501015068
Только бороться! Очень жаль. Но это судьба. Здоровья и вернуться к нормальной жизни.
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OfaZavr
1501052220
Все будет хорошо. Здоровья парень!
Ответить
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