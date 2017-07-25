Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы

Абдельхак Нури выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщила пресс-служба «Аякса». Игрок способен дышать, но состояние необратимого поражения головного мозга остается стабильным.

Напомним, 20-летний голландец потерял сознание 8 июля в товарищеском матче против «Вердера». Врачи скорой помощи приземлились на газоне стадиона на вертолете и доставили футболиста в госпиталь. Сообщалось, что хавбек пережил сердечный приступ. 13 июля стало известно об окончательном диагнозе.

Позже брат Нури сообщил о том, что Адбельхак не может самостоятельно принимать пищу, говорить и передвигаться.