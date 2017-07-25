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    Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы

    Абдельхак Нури выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщила пресс-служба «Аякса». Игрок способен дышать, но состояние необратимого поражения головного мозга остается стабильным.

    Напомним, 20-летний голландец потерял сознание 8 июля в товарищеском матче против «Вердера». Врачи скорой помощи приземлились на газоне стадиона на вертолете и доставили футболиста в госпиталь. Сообщалось, что хавбек пережил сердечный приступ. 13 июля стало известно об окончательном диагнозе.

    Позже брат Нури сообщил о том, что Адбельхак не может самостоятельно принимать пищу, говорить и передвигаться.

    Источник: ФК «Аякс»

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    25.07.2017 21:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2017, 09:57

      Все будет хорошо. Здоровья парень!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 25 июля 2017, 23:37

      Только бороться! Очень жаль. Но это судьба. Здоровья и вернуться к нормальной жизни.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июля 2017, 22:35

      Борись парень

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 июля 2017, 21:32

      Борись парень! Здоровья! Родным верить и не падать духом! В этом мире только смерть неизлечимы...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:31

      Здоровья и скорейшего возвращения!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 25 июля 2017, 21:24

      Здоровья!

      8
      Ответить
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