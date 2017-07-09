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  • Игрок «Аякса» Нури, перенесший сердечный приступ на поле, находится в реанимации

Игрок «Аякса» Нури, перенесший сердечный приступ на поле, находится в реанимации

9 июля 2017, 00:33
7

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча против «Вердера». Сообщалось, что у голландца марокканского происхождения случился сердечный приступ.

Согласно последней информации амстердамского клуба, 20-летний футболист находится в реанимации. При этом источник отмечает, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В апреле сердечный приступ пережил главный тренер «Тоттенхэма»-U23 Уго Эхиогу. На следующий день экс-игрок сборной Англии скончался.

Источник: ФК «Аякс»
Голландия. Эредивизие Аякс Нури Абдельхак
Комментарии (7)
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+50/-50
1499550835
Выздоравливай, дружище.
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С@НЁК.
1499552354
Здоровья!Всем!
Ответить
МАКАРШВЕД
1499569778
Здоровья парню!!!!!
Ответить
Краса
1499570626
Выздоравливай мальчик!
Ответить
OfaZavr
1499583102
Всего наилучшего парень! Здоровья!
Ответить
David_Fio
1499583278
Здоровья! Интересно, он не родственник Александру Нури тренеру Вердера? Внешне похожи!
Ответить
Interneradzuri
1499587733
Желаю большого здоровья
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