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    Игрок «Аякса» Нури, перенесший сердечный приступ на поле, находится в реанимации

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча против «Вердера». Сообщалось, что у голландца марокканского происхождения случился сердечный приступ.

    Согласно последней информации амстердамского клуба, 20-летний футболист находится в реанимации. При этом источник отмечает, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    В апреле сердечный приступ пережил главный тренер «Тоттенхэма»-U23 Уго Эхиогу. На следующий день экс-игрок сборной Англии скончался.

    Источник: ФК «Аякс»

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    09.07.2017 00:33
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 11:08

      Желаю большого здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 9 июля 2017, 09:54

      Здоровья!

      Интересно, он не родственник Александру Нури тренеру Вердера?

      Внешне похожи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2017, 09:51

      Всего наилучшего парень! Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 9 июля 2017, 06:23

      Выздоравливай мальчик!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 июля 2017, 06:09

      Здоровья парню!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 9 июля 2017, 01:19

      Здоровья!Всем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 июля 2017, 00:53

      Выздоравливай, дружище.

      4
      Ответить
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