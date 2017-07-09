Игрок «Аякса» Нури, перенесший сердечный приступ на поле, находится в реанимации

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча против «Вердера». Сообщалось, что у голландца марокканского происхождения случился сердечный приступ.

Согласно последней информации амстердамского клуба, 20-летний футболист находится в реанимации. При этом источник отмечает, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В апреле сердечный приступ пережил главный тренер «Тоттенхэма»-U23 Уго Эхиогу. На следующий день экс-игрок сборной Англии скончался.