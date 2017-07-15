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    Тысячи болельщиков «Аякса» и игроки команды выразили поддержку семье Нури, получившего повреждение мозга

    Тысячи болельщиков «Аякса» вместе с игроками клуба выразили поддержку семье полузащитника Абдельхака Нури, у которого было диагностировано необратимое повреждение мозга.

    Напомним, во время товарищеского матча у 20-летнего игрока случился сердечный приступ. Футболиста на вертолете доставили в больницу и ввели в искусственную кому.

    Ранее брат полузащитника заявил, что Нури не сможет ходить и разговаривать.

    «Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

    Источник: Twitter

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    15.07.2017 13:15
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