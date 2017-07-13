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    Брат игрока «Аякса» Нури: «Он не может есть, говорить и ходить»

    Сегодня стало известно о том, что у полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури диагностировано необратимое повреждение мозга. Старший брат футболиста Абдеррахим прокомментировал постановление врачей.

    «Врачи уверены, что случай довольно тяжелый. Когда Аппи просыпается, он не может приготовить себе пищу, сказать что-нибудь, ходить. Существует версия, что он даже никого не распознает. Но мы не сдаемся и считаем, что все в руках бога», – сказал брат полузащитника в интервью AD.

    Напомним, в товарищеском матче против «Вердера» 20-летний Нури покинул поле с подозрением на сердечный приступ. Позже амстердамский клуб сообщил о том, что жизни и здоровью игрока ничего не угрожает.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 19:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 10:21

      Держись парень. Только здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 08:38

      В 20 лет такое... Жесть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 июля 2017, 00:05

      Здоровья ему и терпения его семье!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 13 июля 2017, 19:59

      Симптомы нашей сборной особенно последняя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Salamander 13 июля 2017, 19:42

      Здоровья парню, и терпения родным.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2017, 19:35

      Очень жалко парня , я видел его в прошлом году на молодежном ЧЕ , показался очень перспективным игроком. За Аякс начал играть , но сейчас ему и его близким конечно не до футбола. Желаю ему побороть эту страшную болезнь и вернутся к нормальной жизни.

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