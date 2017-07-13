Брат игрока «Аякса» Нури: «Он не может есть, говорить и ходить»

Сегодня стало известно о том, что у полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури диагностировано необратимое повреждение мозга. Старший брат футболиста Абдеррахим прокомментировал постановление врачей.

«Врачи уверены, что случай довольно тяжелый. Когда Аппи просыпается, он не может приготовить себе пищу, сказать что-нибудь, ходить. Существует версия, что он даже никого не распознает. Но мы не сдаемся и считаем, что все в руках бога», – сказал брат полузащитника в интервью AD.

Напомним, в товарищеском матче против «Вердера» 20-летний Нури покинул поле с подозрением на сердечный приступ. Позже амстердамский клуб сообщил о том, что жизни и здоровью игрока ничего не угрожает.