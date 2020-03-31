De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года

Соглашение Нури с клубом было рассчитано до 1 июля 2020 года. Руководство «Аякса» решило не продлевать контракт с хавбеком, поскольку клуб несет финансовые убытки в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. При этом амстердамцы продолжат выплачивать Нури зарплату до 1 июля. Также «Аякс» находится в постоянном контакте с семьей футболиста, чтобы при необходимости оказать поддержку.

8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером».

Тогда у него диагностировали необратимое повреждение мозга и ввели в искусственную кому.

Игрок вышел из комы несколько дней назад.