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    De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года

    Амстердамский «Аякс» объявил о расторжении контракта с полузащитником Абдельхаком Нури, находившимся в коме более 2,5 лет.

    Соглашение Нури с клубом было рассчитано до 1 июля 2020 года. Руководство «Аякса» решило не продлевать контракт с хавбеком, поскольку клуб несет финансовые убытки в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. При этом амстердамцы продолжат выплачивать Нури зарплату до 1 июля. Также «Аякс» находится в постоянном контакте с семьей футболиста, чтобы при необходимости оказать поддержку.

    • 8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером».
    • Тогда у него диагностировали необратимое повреждение мозга и ввели в искусственную кому.
    • Игрок вышел из комы несколько дней назад.

    Источник: De Telegraaf

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 40 минут назад

      Ага, по принципу "лежачего не бьют"? Как проснулся, так получи отлуп. Гуманисты!

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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 41 минуту назад

      Обвинить Аякс не в чем, но и похвалить тоже. Просто соблюли формальные требования. Если бы Аякс 2,5 года назад сразу бы расторг контракт с Нури, то всё равно бы это было в одностороннем порядке, а значит и всю з/п наперёд должны бы были выплатить сразу. То же самое, только в профиль.

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