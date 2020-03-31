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  • De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года

De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года

31 марта 2020, 12:14
6

Амстердамский «Аякс» объявил о расторжении контракта с полузащитником Абдельхаком Нури, находившимся в коме более 2,5 лет.

Соглашение Нури с клубом было рассчитано до 1 июля 2020 года. Руководство «Аякса» решило не продлевать контракт с хавбеком, поскольку клуб несет финансовые убытки в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. При этом амстердамцы продолжат выплачивать Нури зарплату до 1 июля. Также «Аякс» находится в постоянном контакте с семьей футболиста, чтобы при необходимости оказать поддержку.

  • 8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером».
  • Тогда у него диагностировали необратимое повреждение мозга и ввели в искусственную кому.
  • Игрок вышел из комы несколько дней назад.

Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Аякс Нури Абдельхак
Комментарии (6)
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Cules2013
1585648354
Обвинить Аякс не в чем, но и похвалить тоже. Просто соблюли формальные требования. Если бы Аякс 2,5 года назад сразу бы расторг контракт с Нури, то всё равно бы это было в одностороннем порядке, а значит и всю з/п наперёд должны бы были выплатить сразу. То же самое, только в профиль.
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Давид59
1585648397
Ага, по принципу "лежачего не бьют"? Как проснулся, так получи отлуп. Гуманисты!
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Ушат Помоев
1585655002
Здоровья ему!Терпения семье!
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Hektor 84
1585659550
После такой продолжительной комы верят ли он сможет продолжить карьеру. Предложили бы после завершения лечения должность в клубе.
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zigbert
1585727673
Печально все это слышать,но все же минимальную помощь ему оказывать будут. А Нури здоровья!
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