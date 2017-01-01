Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Любим тебя и думаем о тебе». «Аякс» поздравил с днем рождения Нури, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга

    Бывшему футболисту «Аякса» Абдельхаку Нури сегодня исполнилось 24 года. Клуб не забыл его поздравить.

    «Уважаемый Абдельхак.

    24 года... Мы любим тебя и думаем о тебе. Оставайся сильным, отличный друг», – написал «Аякс».

    • Летом 2017 года Нури во время товарищеского матча против «Вердера» потерял сознание. Его госпитализировали и ввели в кому.
    • Затем было диагностировано необратимое повреждение мозга, при котором восстановление основных его функций маловероятно.
    • В 2018 году Нури вышел из комы. В 2020 году его семья сообщила о положительной динамике здоровья экс-игрока.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Аякса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru