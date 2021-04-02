«Любим тебя и думаем о тебе». «Аякс» поздравил с днем рождения Нури, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга

Бывшему футболисту «Аякса» Абдельхаку Нури сегодня исполнилось 24 года. Клуб не забыл его поздравить.
«Уважаемый Абдельхак.
24 года... Мы любим тебя и думаем о тебе. Оставайся сильным, отличный друг», – написал «Аякс».
- Летом 2017 года Нури во время товарищеского матча против «Вердера» потерял сознание. Его госпитализировали и ввели в кому.
- Затем было диагностировано необратимое повреждение мозга, при котором восстановление основных его функций маловероятно.
- В 2018 году Нури вышел из комы. В 2020 году его семья сообщила о положительной динамике здоровья экс-игрока.
Источник: твиттер «Аякса»