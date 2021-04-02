«Любим тебя и думаем о тебе». «Аякс» поздравил с днем рождения Нури, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга

Бывшему футболисту «Аякса» Абдельхаку Нури сегодня исполнилось 24 года. Клуб не забыл его поздравить.

«Уважаемый Абдельхак.

24 года... Мы любим тебя и думаем о тебе. Оставайся сильным, отличный друг», – написал «Аякс».