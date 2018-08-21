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    Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы, в которую впал год назад

    Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, сообщил брат 21-летнего футболиста Абдеррахим Нури.

    В предсезонном матче с «Вердером» 8 июля 2017 года у Нури случился приступ аритмии, в результате чего он потерял сознание. Произошедшее вызвало у хавбека необратимое повреждения мозга.

    Нури вышел из комы 5 августа. В настоящее время он уже пытается общаться с родными и показывает способность к коммуникации.

    «Ему стало намного лучше. Он не может двигаться и прикован к кровати. Он может двигать лишь головой, но не телом. Теперь мы можем даже общаться с ним, и он понимает нас. Если сказать ему «открой рот», он поймет. Можно даже попросить его подтвердить что-то движением брови.

    Сейчас его уже даже можно посадить в инвалидное кресло. Пока ему очень тяжело, его иммунная система очень слаба», – цитирует Абдеррахима Нури NOS.

    Нури вышел из комы. Он узнает родных, но не двигается

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 15:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:16

      Бывает же такое. Пусть поправляется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 августа 2018, 17:31

      Поправляйся, этот дядя сверху дал еще один шанс!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3560

      Axe111 21 августа 2018, 15:53

      Здоровья!

      2
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