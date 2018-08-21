Полузащитник «Аякса» Нури вышел из комы, в которую впал год назад

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, сообщил брат 21-летнего футболиста Абдеррахим Нури.

В предсезонном матче с «Вердером» 8 июля 2017 года у Нури случился приступ аритмии, в результате чего он потерял сознание. Произошедшее вызвало у хавбека необратимое повреждения мозга.

Нури вышел из комы 5 августа. В настоящее время он уже пытается общаться с родными и показывает способность к коммуникации.

«Ему стало намного лучше. Он не может двигаться и прикован к кровати. Он может двигать лишь головой, но не телом. Теперь мы можем даже общаться с ним, и он понимает нас. Если сказать ему «открой рот», он поймет. Можно даже попросить его подтвердить что-то движением брови.

Сейчас его уже даже можно посадить в инвалидное кресло. Пока ему очень тяжело, его иммунная система очень слаба», – цитирует Абдеррахима Нури NOS.

Нури вышел из комы. Он узнает родных, но не двигается