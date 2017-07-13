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    Болельщики «Утрехта» поддержали Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что врачи поставили полузащитнику «Аякса» Абдельхаку Нури диагноз «необратимое поражение мозга». В большинстве случаев у пациентов отсутствуют шансы на восстановление. Позже брат Нури сказал, что 20-летний футболист не может разговаривать и передвигаться.

    В матче квалификационного раунда Лиги Европы между «Валлеттой» и «Утрехтом» зрители гостевого сектора поддержали игрока, начав скандировать его фамилию на 34 минуте (номер Нури в «Аяксе»).

    Напомним, проблемы со здоровьем Нури начались 8 июля во время товарищеского матча против «Вердера». Игрок потерял сознание, после чего покинул стадион на вертолете, который приземлился прямо на газон. Голландец марокканского происхождения был доставлен в госпиталь, где медики ввели его в состояние искусственной комы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      maksim1961 14 июля 2017, 01:27

      Врачи не помогут, а кто реально может помочь, причем положительные изменения произойдут уже во-время первого сеанса, тому не поверят, веря только ортодоксальной медицине.

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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 13 июля 2017, 22:54

      Дай ему бог здоровья очень жаль парня

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