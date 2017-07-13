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  • Болельщики «Утрехта» поддержали Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга

Болельщики «Утрехта» поддержали Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга

13 июля 2017, 22:17
2

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что врачи поставили полузащитнику «Аякса» Абдельхаку Нури диагноз «необратимое поражение мозга». В большинстве случаев у пациентов отсутствуют шансы на восстановление. Позже брат Нури сказал, что 20-летний футболист не может разговаривать и передвигаться.

В матче квалификационного раунда Лиги Европы между «Валлеттой» и «Утрехтом» зрители гостевого сектора поддержали игрока, начав скандировать его фамилию на 34 минуте (номер Нури в «Аяксе»).

Напомним, проблемы со здоровьем Нури начались 8 июля во время товарищеского матча против «Вердера». Игрок потерял сознание, после чего покинул стадион на вертолете, который приземлился прямо на газон. Голландец марокканского происхождения был доставлен в госпиталь, где медики ввели его в состояние искусственной комы.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Аякс Утрехт Нури Абдельхак
Комментарии (2)
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Interneradzuri
1499975684
Дай ему бог здоровья очень жаль парня
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maksim1961
1499984845
Врачи не помогут, а кто реально может помочь, причем положительные изменения произойдут уже во-время первого сеанса, тому не поверят, веря только ортодоксальной медицине.
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