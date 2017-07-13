Болельщики «Утрехта» поддержали Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что врачи поставили полузащитнику «Аякса» Абдельхаку Нури диагноз «необратимое поражение мозга». В большинстве случаев у пациентов отсутствуют шансы на восстановление. Позже брат Нури сказал, что 20-летний футболист не может разговаривать и передвигаться.

В матче квалификационного раунда Лиги Европы между «Валлеттой» и «Утрехтом» зрители гостевого сектора поддержали игрока, начав скандировать его фамилию на 34 минуте (номер Нури в «Аяксе»).

Напомним, проблемы со здоровьем Нури начались 8 июля во время товарищеского матча против «Вердера». Игрок потерял сознание, после чего покинул стадион на вертолете, который приземлился прямо на газон. Голландец марокканского происхождения был доставлен в госпиталь, где медики ввели его в состояние искусственной комы.