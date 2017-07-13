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    Суарес – в адрес Нури: «Оставайся сильным, Аппи»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес обратился к полузащитнику «Аякса» Абдельхаку Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга.

    «Я очень сожалею по поводу произошедшего. Оставайся сильным, Нури!» – написал уругваец в твиттере.

    Форвард прикрепил к посту фотографию, на которой он в бытность игроком амстердамского клуба и Клаас-Ян Хунтелаар запечатлены вместе с Нури. Голландец марокканского происхождения с детства занимался в академии «Аякса».

    Источник: Twitter

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    13.07.2017 23:32
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