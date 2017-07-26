Игроки «Ниццы» поддержали Нури перед матчем Лиги чемпионов против «Аякса»

В 21:45 по московскому времени «Ницца» примет «Аякс» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с надписью «Stay strong Appie». Фраза является слоганом акции в поддержку полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, у которого врачи диагностировали необратимое поражение мозга.

8 июля хавбек потерял сознание потерял сознание в товарищеском матче против «Вердера». Голландец марокканского происхождения был доставлен в больницу, где несколько дней провел в реанимации. 13 июля стал известен окончательный диагноз Нури. Вчера «Бомбардир» писал о том, что экс-футболист выведен из комы, но его состояние остается стабильным.