Защитник «МЮ» – в адрес Нури: «Я всегда буду с тобой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса опубликовал видео в адрес экс-партнера по молодежной сборной Голландии Абдельхака Нури. 20-летний полузащитник «Аякса» завершил карьеру из-за необратимого поражения мозга.

«Братья, которые играли вместе, навсегда остаются вместе. Я всегда буду с тобой. Не сдавайся», – подписал защитник коллаж из общих фотографий с Нури и кадров акций поддержки футболиста.

Нури потерял сознание 8 июля в товарищеском матче против «Вердера». Игрок был доставлен в госпиталь на вертолете, который приземлился прямо на газоне стадиона. Сообщалось, что голландец марокканского происхождения перенес сердечный приступ. Позже старший брат футболиста сообщил о том, что Нури не может самостоятельно есть, передвигаться и говорить.