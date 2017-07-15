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    Защитник «МЮ» – в адрес Нури: «Я всегда буду с тобой»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса опубликовал видео в адрес экс-партнера по молодежной сборной Голландии Абдельхака Нури. 20-летний полузащитник «Аякса» завершил карьеру из-за необратимого поражения мозга.

    «Братья, которые играли вместе, навсегда остаются вместе. Я всегда буду с тобой. Не сдавайся», – подписал защитник коллаж из общих фотографий с Нури и кадров акций поддержки футболиста.

    Нури потерял сознание 8 июля в товарищеском матче против «Вердера». Игрок был доставлен в госпиталь на вертолете, который приземлился прямо на газоне стадиона. Сообщалось, что голландец марокканского происхождения перенес сердечный приступ. Позже старший брат футболиста сообщил о том, что Нури не может самостоятельно есть, передвигаться и говорить.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.07.2017 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 15 июля 2017, 20:56

      Здоровья Нури

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