Сборная Нидерланд по футболу

- 3 июня 2021
- 23:56 Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
- 31 мая 2021
- 21:58 Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
- 31 марта 2021
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 30 марта 2021
- 20:57 Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
- 4 марта 2020
- 11:08 Нигерия предлагает гражданство нападающему «Баварии» Зиркзее. Он игрок Голландии-U19 1
- 20 мая 2019
- 06:43 Фото Сборная Голландии – победитель юношеского Евро-2019 1