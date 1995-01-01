Турниры:
Молодежный чемпионат Европы 2021
Молодежный чемпионат Европы 2021, группа A
|Групповой этап, 1/2 финала
|3 июня, четверг
|22:00
|Нидерланды (мол.)
|1:2
|Германия (мол.)
|Групповой этап, 1/4 финала
|31 мая, понедельник
|19:00
|Нидерланды (мол.)
|2:1
|Франция (мол.)
|Групповой этап, 3 тур
|30 марта, вторник
|19:00
|Нидерланды (мол.)
|6:1
|Венгрия (мол.)
|Групповой этап, 1 тур
|27 марта, суббота
|23:00
|Германия (мол.)
|1:1
|Нидерланды (мол.)
|Групповой этап, 1 тур
|24 марта, среда
|23:00
|Румыния (мол.)
|1:1
|Нидерланды (мол.)