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    Результаты сборной Нидерланд по футболу

    Сайт http://www.knvb.nl/
    Турниры:
    Молодежный чемпионат Европы 2021
    Групповой этап, 1/2 финала
    		3 июня, четверг 22:00 Нидерланды (мол.) 1:2 Германия (мол.)
    Групповой этап, 1/4 финала
    		31 мая, понедельник 19:00 Нидерланды (мол.) 2:1 Франция (мол.)
    Молодежный чемпионат Европы 2021, группа A
    Групповой этап, 3 тур
    		30 марта, вторник 19:00 Нидерланды (мол.) 6:1 Венгрия (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		27 марта, суббота 23:00 Германия (мол.) 1:1 Нидерланды (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		24 марта, среда 23:00 Румыния (мол.) 1:1 Нидерланды (мол.)
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