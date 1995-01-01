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    Сборная Голландии – победитель юношеского Евро-2019

    В Ирландии завершился юношеский чемпионат Европы.

    В финальном матче континентального первенства для футболистов в возрасте до 17 лет сборная Голландии обыграла Италию со счетом 4:2.

    Победу оранжевым принесли голы Сонтье Хансена, Науфала Банниса, Йена Матсена и Начи Юнювара. В составе сборной Италии дубль оформил Лоренцо Коломбо.

    Голландцы стали триумфаторами юношеского Евро второй раз подряд и в четвертый раз в истории.

    Сборная России завершила выступления на групповом этапе, не сумев выйти в плей-офф.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1203

      Леха из Твери 3 часа назад

      Будущие игроки Аякса и Барсы. По ходу всех детей суринамцев в футбол отдают судя по фото.

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