Сборная Голландии – победитель юношеского Евро-2019

Будущие игроки Аякса и Барсы. По ходу всех детей суринамцев в футбол отдают судя по фото.
В Ирландии завершился юношеский чемпионат Европы.
В финальном матче континентального первенства для футболистов в возрасте до 17 лет сборная Голландии обыграла Италию со счетом 4:2.
Победу оранжевым принесли голы Сонтье Хансена, Науфала Банниса, Йена Матсена и Начи Юнювара. В составе сборной Италии дубль оформил Лоренцо Коломбо.
Голландцы стали триумфаторами юношеского Евро второй раз подряд и в четвертый раз в истории.
Сборная России завершила выступления на групповом этапе, не сумев выйти в плей-офф.
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— UEFA.com (@UEFAcom) 19 мая 2019 г.