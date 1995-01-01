Сборная Голландии – победитель юношеского Евро-2019

В Ирландии завершился юношеский чемпионат Европы.

В финальном матче континентального первенства для футболистов в возрасте до 17 лет сборная Голландии обыграла Италию со счетом 4:2.

Победу оранжевым принесли голы Сонтье Хансена, Науфала Банниса, Йена Матсена и Начи Юнювара. В составе сборной Италии дубль оформил Лоренцо Коломбо.

Голландцы стали триумфаторами юношеского Евро второй раз подряд и в четвертый раз в истории.

Сборная России завершила выступления на групповом этапе, не сумев выйти в плей-офф.