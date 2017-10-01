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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Аякс
Херенвен - Аякс: обзор матча 01 октября 2017
Херенвен
01.10.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 4
Завершен
Аякс
75'
Л. Шоне (П)
83'
М. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Аякс
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Вебер
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Шоне
Желтая карточка
Л. Вауденберг
74'
58'
Желтая карточка
Л. Шоне
Желтая карточка
М. Торсбю
51'
Желтая карточка
Д. Хег
42'
34'
Желтая карточка
М. де Лигт
25'
Желтая карточка
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Мартин Хансен
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Аякс
24
Андре Онана
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Херенвен
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2-2-1-1
1
Хансен
5
Вауденберг
3
Хег
6
Схаарс
2
Торсбю
8
Эдегор
16
Гоочаннеиджад
4-3-2-1
24
Онана
4
де Лигт
8
Вебер
24
Виргевер
34
Велтман
22
Зиеш
20
Шоне
6
ван де Бек
7
Нерес
8
Юнес
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Херенвен
Аякс
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Херенвен - Аякс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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