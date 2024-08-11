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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 11 августа 2024
Аякс
11.08.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 0
Завершен
Херенвен
45'
К. Хлинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Херенвен
84'
Желтая карточка
О. Бреуде
Замена
Б. Бробби
️️️️
К. Хлинссон
81'
80'
Замена
L. Smans
️️️️
Э. Ван Э
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
М. Годтс
73'
70'
Замена
О. Бреуде
️️️️
Д. Халл
62'
Замена
Я. Тренсков
️️️️
И. Себауи
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. ван ден Бомен
59'
Замена
К. Форбш
️️️️
С. Бергейс
58'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ч. Акпом
58'
46'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Д. Карлсбакк
ГОЛ! 1:0!
К. Хлинссон
Пас отдал
М. Годтс
45'
16'
Желтая карточка
П. Бохневич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Стивен Бергейс
(К)
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
45
Оливер Бреуде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
39
Isaiah Ahmed
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
26
Dimitris Rallis
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
36
3
Гаеи
20
Маннсверк
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
22
Годтс
14
Хлинссон
29
Акпом
3-1-3-1-2
13
12
Халл
4
Бохневич
4
Керстен
20
Броуверс
6
Ван Э
10
Ольссон
10
Себауи
27
Келерт
11
Карлсбакк
24
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
22
Годтс
14
Хендерсон
14
Хендерсон
22
Годтс
23
Бергейс
9
Форбш
9
Форбш
23
Бергейс
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
14
Хлинссон
9
Бробби
9
Бробби
14
Хлинссон
12
Халл
45
Бреуде
45
Бреуде
12
Халл
6
Ван Э
14
14
6
Ван Э
11
Карлсбакк
98
Николаеску
98
Николаеску
11
Карлсбакк
10
Себауи
20
Тренсков
20
Тренсков
10
Себауи
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
39
Isaiah Ahmed
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
26
Dimitris Rallis
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
39
Isaiah Ahmed
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
26
Dimitris Rallis
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Аякс - Херенвен
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
10
Офсайды
2
3
Количество передач
459
507
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.39
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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