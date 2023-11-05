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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 05 ноября 2023
Аякс
05.11.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
4 : 1
Завершен
Херенвен
25'
С. Бергвейн
42'
Б. Бробби
84'
Ч. Акпом
90+1'
Ч. Акпом
45+1'
Л. Броуверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Херенвен
ГОЛ! 4:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
С. Бергейс
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ч. Акпом
84'
83'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
С. Ольссон
83'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Л. Броуверс
Замена
К. Форбш
️️️️
Б. Бробби
83'
Замена
Б. Соса
️️️️
А. Марта
83'
81'
Желтая карточка
С. Ольссон
Замена
Д. Ренш
️️️️
А. Гаеи
73'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Хлинссон
73'
62'
Замена
M. Witteveen
️️️️
Ч. Наннели
62'
Замена
Х. Али
️️️️
О. Бреуде
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
60'
Замена
С. Фос
️️️️
К. Тэйлор
59'
46'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Броуверс
Пас отдал
О. Бреуде
ГОЛ! 2:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
42'
40'
Желтая карточка
П. ван Амерсфорт
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
С. Бергейс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3-3-2-2
1
Рамай
6
Шутало
21
Хато
3
Гаеи
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
42
Марта
9
Бробби
1-1-4-3-1
44
Нопперт
4
Бохневич
20
Броуверс
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
10
Ольссон
45
Бреуде
7
Наннели
11
Сахрауи
27
Келерт
22
42
Марта
3
Соса
3
Соса
42
Марта
3
Гаеи
2
Ренш
2
Ренш
3
Гаеи
24
Тэйлор
55
Фос
55
Фос
24
Тэйлор
9
Бробби
9
Форбш
9
Форбш
9
Бробби
14
Хлинссон
29
Акпом
29
Акпом
14
Хлинссон
45
Бреуде
15
Али
15
Али
45
Бреуде
7
Наннели
25
25
7
Наннели
20
Броуверс
6
Ван Э
6
Ван Э
20
Броуверс
10
Ольссон
8
Уэбстер
8
Уэбстер
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Аякс - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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