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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 16 апреля 2017
Аякс
16.04.2017, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
5 : 1
Завершен
Херенвен
24'
Н. Виргевер
32'
М. де Лигт
42'
Д. Классен
68'
К. Дольберг (П)
83'
Д. Нерес
8'
Р. Гоочаннеиджад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Херенвен
Замена
А. Нури
️️️️
Х. Зиеш
84'
ГОЛ! 5:1!
Д. Нерес
83'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Классен
69'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Дольберг
68'
67'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
Д. Нерес
64'
63'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Л. Слагвер
60'
Замена
М. Торсбю
️️️️
С. Схаарс
ГОЛ! 3:1!
Д. Классен
42'
ГОЛ! 2:1!
М. де Лигт
32'
ГОЛ! 1:1!
Н. Виргевер
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гоочаннеиджад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Херенвен
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
24
Виргевер
6
Санчес
4
де Лигт
34
Велтман
20
Шоне
22
Зиеш
18
Классен
8
Юнес
7
Нерес
9
Дольберг
4-1-2
1
Мюлдер
4
Фас
6
Марцо
5
Бийкер
6
Сент-Джуст
6
Схаарс
16
Гоочаннеиджад
7
Слагвер
22
Зиеш
34
Нури
34
Нури
22
Зиеш
18
Классен
6
ван де Бек
6
ван де Бек
18
Классен
6
Схаарс
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Схаарс
7
Слагвер
8
Эдегор
8
Эдегор
7
Слагвер
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Юнес Намли
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Юнес Намли
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча Аякс - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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